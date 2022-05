1 Liga: Widzew z bezpośrednim awansem do Ekstraklasy, Chrobry zagra w barażach

Przed ostatnią kolejką Fortuna 1 Ligi niewiadomymi pozostawały kwestie bezpośredniego awansu oraz zajęcia szóstego miejsca, które premiuje grą w barażach o Ekstraklasę. Ostatecznie zwycięstwem nad Podbeskidziem Bielsko-Biała drugą lokatę i powrót do elity przypieczętował Widzew Łódź.

Awans Widzewa Łódź

Widzew Łódź wiedział, że zwycięstwo nad Podbeskidziem Bielsko-Biała da mu awans bez względu na to, jak poukładają się pozostałe wyniki tej kolejki. Łodzianie objęli prowadzenie już w 5. minucie, kiedy do siatki trafił Bartłomiej Pawłowski. Niepokój w szeregach RTS-u zasiała informacja o tym, że w swoim spotkaniu wygrywa także Arka. Oznaczało to, że w przypadku braku zwycięstwa Widzewa, to właśnie zespół z Trójmiasta zakończy sezon na 2. pozycji.

Podbeskidzie nieoczekiwanie odpowiedziało tuż po zmianie stron, gdy na listę strzelców wpisał się Mathieu Scalet. Reakcja gospodarzy była bardzo szybka, bowiem już cztery minuty później na ponownie prowadzenie Widzew wyprowadził Dominik Kun, który dobił wcześniejszy strzał w poprzeczkę Bartłomieja Pawłowskiego.

Widzew utrzymał rezultat 2:1 do ostatniego gwizdka sędziego i po ośmiu latach powrócił do Ekstraklasy. Z kolei Podbeskidzie zakończy kampanię w środku stawki, chociaż przed tą serią gier mogło mieć jeszcze nadzieje na strefę barażową.

Widzew Łódź – Podbeskidzie 2:1 (1:0)

Gole: 1:0 Pawłowski; 1:1 Scalet; 2:1 Kun

Baraże dla Chrobrego

Aż cztery zespoły miały wciąż szanse na zajęcie szóstego miejsca w tabeli i udział w barażach o awans do Ekstraklasy. W najlepszej pozycji był jednak Chrobry Głogów, który zależał wyłącznie od siebie – ich zwycięstwo nad Zagłębiem Sosnowiec zwyczajnie zamykało temat.

Podopieczni Ivana Djurdjevicia sprawę rozstrzygnęli w zasadzie jeszcze przed przerwą, bowiem wynik po pierwszych trzech kwadransach meczu brzmiał 4:0. Dwoma trafieniami popisał się Michał Rzuchowski, a po jednym dorzucili Mikołaj Lebedyński oraz Mawrudis Bougaidis.

Tym samym Chrobry zakończył sezon na szóstej pozycji i w półfinałowym meczu barażowym zmierzy się z Arką Gdynia. Drugą parę już wcześniej utworzyły Korona Kielce oraz Odra Opole. Spotkania odbędą się już w najbliższy czwartek.