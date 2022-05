AC Milan po 11 latach wraca na mistrzowski tron!

AC Milan został mistrzem Włoch w sezonie 2021/22. Zdobycie tytułu ekipa z Mediolanu przypieczętowała w ostatniej kolejce, w której pewnie triumfowała nad Sassuolo.

Zwycięstwo Interu nad Sampdorią na niewiele zdało się “Nerrazuri”. Rywale zza miedzy wzięli bowiem sprawy w swoje ręce i równie pewnie co Inter pokonali w ostatniej kolejce drużynę Sassuolo. To wystarczyło, by zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Przed ostatnią rundą rywalizacji Milan miał bowiem dwa oczka przewagi nad rywalem w wyścigu po scudetto. Tym samym “Rossoneri” zasiądą na mistrzowskim tronie po jedenastu latach przerwy.

Milan nie pozostawił cienia wątpliwości

Na dobrą sprawę, kwestia mistrzowskiego tytułu została rozstrzygnięta już po 45 minutach. Dwa gole Giroud oraz trafienie Francka Kessie sprawiły, że Milan schodził na przerwę z trzybramkowym prowadzeniem. Takiej przewagi “Rossoneri” nie mogli już po prostu roztrwonić, tym bardziej, że stawką tego spotkania było scudetto.

Inter, który, by sięgnąć po tytuł, musiał liczyć na potknięcie rywali zza miedzy miał w pierwszej połowie problemy z Sampdorią, jednak w drugiej części spotkania do siatki trafili już Persisić i dwukrotnie Correa. Finalnie “Nerrazuri” kończą jednak rywalizację dwa punkty za swoimi derbowymi przeciwnikami.

Kto zagra w europejskich pucharach?

Stawkę drużyn, które w przyszłym sezonie wystąpią w Lidze Mistrzów uzupełnili Napoli i Juventus, jednak obie ekipy już od dłuższego czasu mogły być pewne kwalifikacji do Champions League. W Lidze Europy zagrają dwa zespoły z Rzymu: Lazio i Roma, a w Lidze Konferencji Europy sprawdzić przyjdzie się Fiorentinie.

Na rozstrzygnięcia w dolej części tabeli musimy jeszcze poczekać, bowiem szanse na utrzymanie nadal zachowuje Cagliari. Aby pozostać w Serie A podopieczni Alessandro Agostiniego muszą pokonać Venezię i liczyć na to, że siedemnasta Salernitana potknie się w meczu z Udinese. Pewni gry w Serie B mogą być już natomiast piłkarze Genui oraz Venezii.