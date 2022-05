Borussia Dortmund z nowym-starym trenerem. Kolejne zmiany w klubie

Sezon w Niemczech zakończył się tydzień temu, ale okres między sezonami jest niezwykle ciekawy. W Monachium saga z Lewandowskim, zaś wicemistrzowie robią wszystko, by się wzmocnić przed kolejnymi rozgrywkami. Borussia Dortmund ogłosiła dzisiaj, że nowym trenerem zostanie Edin Terzic. W ten sposób wraca na ławkę trenerską, ale jako pełnoprawny szkoleniowiec.

Przypomnijmy, że Edin Terzic od lat jest osobą związaną z klubem. Borussia Dortmund to jego dom od dawna, chociaż z niewielkimi przerwami. Najpierw pracował jako skaut, asystent trenera oraz trener w młodzieżowych zespołach. Potem jednak przez cztery lata (2013-2017) był asystentem Slavena Blicia w Besiktasie i West Hamie. Wrócił do domu w 2018 roku, gdy pracował u boku Luciena Favre’a. Dostał jednak swoją szansę w grudniu 2020, gdy miał za zadanie dokończyć sezon. Wyszło całkiem dobrze. Awansował do Ligi Mistrzów, wygrał Puchar Niemiec i… został dyrektorem technicznym.

W ubiegłych rozgrywkach drużynę prowadził Marco Rose, ale włodarze klubu z Westfalii nie byli z niego zadowoleni. Wicemistrzostwo w Dortmundzie to jakby cel minimum, ale zespół słabo się spisał w Pucharze Niemiec oraz Lidze Europy. Dlatego potrzebne były duże zmiany. Edin Terzic na takowe trafi, bowiem jeszcze okienko transferowe nie ruszyło, a już wiadomo, że Borussia Dortmund będzie innym klubem za moment. Z klubem pożegnał się Erling Haaland. Jego miejsce w ataku zajmie Karim Adeyemi z Salzburga. Jednak najważniejsze ruchy dotyczą linii obrony. Niklas Sule, Nico Schlotterbeck mają stworzyć czołowy duet stoperów ligi. Dodatkowo pomoc wzmocni Salih Ozcan z Kolonii. Na tym jednak klub prawdopodobnie nie poprzestanie!