Mateusz Skrzypczak przeszedł do Jagiellonii

Mateusz Skrzypczak jest czwartym piłkarzem, który po niedawno zakończonym sezonie opuścił Lecha Poznań. Nowym klubem 21-latka będzie Jagiellonia Białystok.

Niewiele występów w Lechu

Skrzypczak to wychowanek Lecha Poznań, ale w zespole Macieja Skorży nie może liczyć na regularną grę. Licząc rozgrywki PKO Ekstraklasy oraz Fortuna Pucharu Polski piłkarz podczas ostatniej kampanii rozegrał tylko siedem spotkań. 21-latek może występować na pozycji środkowego obrońcy lub defensywnego pomocnika.

🖋️ Mamy nowego zawodnika ‼️ Umowę z Jagą podpisał Mateusz Skrzypczak 😀 Powodzenia 💪 — Jagiellonia 💙💛 (@Jagiellonia1920) May 23, 2022

Nowy wyzwania w Białymstoku

Od sezonu 2022/23 Skrzypczak będzie grać dla Jagiellonii Białystok. Młodzieżowiec podpisał z Dumą Podlasia dwuletnią umowę z możliwością przedłużenia jej na kolejny rok.

– W Lechu nie grałem zbyt wiele. Nie jestem zatem doświadczonym mistrzem Polski. Przeżyłem piękne chwile w Poznaniu i mam nadzieję, że będą mnie one napędzać do kolejnych zwycięstw i trofeów. Z transferem do Jagiellonii wiążę duże nadzieje. Chciałbym pomóc drużynie w zagraniu lepszego sezonu od tego, który właśnie się zakończył. Liczę na to, że w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo – przyznał Skrzypczak w wypowiedzi dla oficjalnej strony Jagi.

Minioną kampanię Jagiellonia zakończyła na 12. miejscu. Nowy sezon Ekstraklasy wystartuje 15 lipca.