Marcin Brosz bliski objęcia Śląska Wrocław

Piotr Tworek nie będzie już dłużej szkoleniowcem Śląska Wrocław. Klub poszukuje nowego szkoleniowca, a głównym kandydatem jest Marcin Brosz.

Tworek zostanie zwolniony

To, że Śląsk Wrocław pożegna Piotra Tworka jest w zasadzie pewne. Sam szkoleniowiec miał już dowiedzieć się o tej decyzji po sobotnim spotkaniu z Górnikiem Zabrze, w którym Śląsk przegrał 3:4. 47-latek wywalczył utrzymanie w Ekstraklasie, ale władze klubu nie są zadowolone ze z stylu, w jakim to zrobił. Przypomnijmy, że Śląsk to jedyna drużyna w lidze, która w 2022 roku nie wygrała żadnego domowego spotkania.

Brosz blisko Śląska

Jak we wtorek rano poinformowało TVP Sport Śląsk dogadał się już z Marcinem Broszem. Przeszkodą pozostaje jednak ważny kontrakt szkoleniowca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Brosz w styczniu został selekcjonerem reprezentacji do lat 19 i teraz musiałby rozwiązać umowę. Na dzisiaj jednak bardzo prawdopodobne, że to były opiekun Górnika Zabrze poprowadzi WKS od nowego sezonu Ekstraklasy.

Zmiany kadrowe w Śląsku Wrocław

Letnie okienko transferowe ma być bardzo intensywne we Wrocławiu. Klub czeka gruntowna przebudowa składu. Już w weekend Śląsk poinformował o tym, że nie przedłuży wygasających umów z Robertem Pichem, Dino Stiglecem, Waldemarem Sobotą oraz Markiem Tamasem. W najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się kolejnych komunikatów dotyczących zmian w drużynie.