Schalke i Werder wracają do elity. “Kluby czeka wyzwanie, by stworzyć konkurencyjne zespoły na poziomie Bundesligi”

Schalke oraz Werder Brema wywalczyły bezpośrednią przepustkę z drugiej do pierwszej Bundesligi. Co dla tych drużyn oznacza powrót do niemieckiej elity? Jak wyglądał miniony sezon na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech? Kilka słów poświęcił temu dla nas Kacper Jagiełło, redaktor schalke04.pl oraz fussballgott.pl.

Bartłomiej Płonka, Futbol News: Schalke oraz Werder wracają po roku do elity. Oceniasz, że to rozstrzygnięcia bez niespodzianki?

Kacper Jagiełło, redaktor schalke04.pl i fussballgott.pl: Z przedsezonowej perspektywy można tak powiedzieć, ale wiele musiało się zdarzyć niespodziewanych zwrotów akcji, aby na koniec awansowali faworyci. Wszystko co najlepsze dla tych drużyn zaczęło się od złych zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do zmian trenerów i w dalszym etapie pomyślnego zakończenia. Dla Schalke była to bolesna porażka na własnym stadionie z Hansą Rostock, a dla Werderu afera z paszportem covidowym ówczesnego trenera Markusa Anfanga. Nowi trenerzy poukładali klocki i wyprowadzili zespoły na prostą.

Jak zapatrujesz się na powrót tych drużyn do Bundesligi? Uważasz, że Schalke i Werder są gotowe, aby ponownie rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej?

Trudno na ten moment ocenić, bo przed nami okno transferowe i wiele może się zmienić, ale raczej na nic więcej niż walka o utrzymanie oba kluby nie będą mogły się nastawiać. Schalke nie ogłosiło jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca, a Werder awansował jedenastką, która w dużej mierze była odpowiedzialna za spadek w sezonie 2020/21. Z pewnością dyrektorów sportowych czeka spore wyzwanie, żeby stworzyć konkurencyjne zespoły na poziomie Bundesligi, bo przecież nawet na zapleczu nie oglądaliśmy dominacji tych drużyn.



Który zespół można uznać za największe rozczarowanie sezonu 2. Bundesligi?

Patrząc całościowo – najpewniej będzie to Fortuna. Do sezonu przystępowali z ciekawą kadrą, w składzie mieli zawodników, którzy już wcześniej pokazywali wysoki poziom jak Hennings, Appelkamp czy Peterson, ale kompletnie nie trafili z wyborem trenera i przespali rundę jesienną. Dopiero po przejęciu zespołu przez Daniela Thioune wygrzebali się z walki o utrzymanie i ruszyli w górę tabeli, przegrywając tylko jeden mecz na trzynaście i przyczynili się znacznie do końcowych rozstrzygnięć w kwestii awansu do Bundesligi, urywając punkty faworytom.

Uważasz, że Dawid Kownacki powinien wracać do Fortuny czy szukać szczęścia gdzie indziej?

Myślę, że tak byłoby najlepiej dla obu stron. Fortuna mogłaby odzyskać choć część kwoty wydanej na Kownackiego, a przecież do dziś Polak jest niekwestionowanym rekordem transferowym tego klubu. W tym sezonie nie odegrał on żadnej roli jesienią, głównie z powodu urazu, a wiosną drużyna świetnie radziła sobie bez niego. Jemu za to wypożyczenie do Lecha wyszło na dobre, więc może przy awansie mistrza Polski do pucharów byłaby szansa na sprowadzenie swojego wychowanka na stałe.

Jakiego poziomu 2. Bundesligi spodziewasz się w kolejnym sezonie? Przypomnimy, że z niemieckiej ekstraklasy spadają Greuther Furth oraz Arminia.

Na pewno nie nazwiemy jej już najlepszą drugą ligą w historii, jak miało to miejsce w tym sezonie. Po awansie wielkich firm i spadku mniej uznanych ekip jak Arminia i Fuerth zrobi się okienko dla drużyn z tylnego szeregu, które będą mogły powalczyć o awans. Z tego powodu poważnie wzmacnia się choćby Hannover, mocna może być Fortuna, w dobrą stronę zmierzają Paderborn i Nürnberg, a jak co roku pojawi się też pewnie jakaś niespodzianka. Warto będzie śledzić te rozgrywki, bo dostarczają wiele emocji i ciekawych rozstrzygnięć, a i zawsze można znaleźć polskie wątki.