Niko Kovac wraca do Bundesligi! Poprowadzi VFL Wolfsburg

Po 2,5-letniej przerwie Niko Kovac wraca do niemieckiej Bundesligi. Chorwat obejmie stery w VFL Wolfsburg.

Słaby sezon Wolfsburga

Obecny sezon był bardzo rozczarowujący dla VFL Wolfsburg. Zespół zajął dopiero 12. miejsce w Bundeslidze, nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów, a w Pucharze Niemiec odpadł po otrzymaniu walkowera. W październiku utratą posady za rozczarowujące wyniki zapłacił Mark van Bommel, a teraz klub postanowił pożegnać Floriana Kohfeldta.

Kovac poprowadzi Wolfsburg

Teraz zespół z Volkswagen-Arena poprowadzi Niko Kovac. Dla Chorwata będzie to powrót do ligi niemieckiej po 2,5 roku – wówczas Kovac został zwolniony z Bayernu Monachium. 50-latek ostatnio pracował w Ligue 1, gdzie do stycznia bieżącego roku prowadził AS Monaco.

– Warunki do pracy w Wolfsburgu są idealne. Jestem bardzo podekscytowany tym wyzwaniem – powiedział sam Kovac.

Szkoleniowiec podpisał umowę z Wolfsburgiem do czerwca 2025 roku. Przypomnijmy, że pod swoimi skrzydłami będzie mieć dwóch Polaków – Bartosza Białka i Jakuba Kamińskiego.