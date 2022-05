Piotr Tworek odchodzi ze Śląska

To był długi i nieudany sezon dla Śląska Wrocław. Klub z Dolnego Śląska rzutem na taśmę zapewnił sobie utrzymanie w lidze. Mimo tego Piotr Tworek nie poprowadzi dalej wrocławskiego klubu. Dzisiaj Śląsk wydał komunikat, w którym dziękuje trenerowi za pracę.

Piotr Tworek trafił do Wrocławia w połowie rundy wiosennej, zmieniając Jacka Magierę. Celem było utrzymanie zespołu w lidze. To się udało, ale styl w jakim Śląsk kończył rozgrywki był daleki od oczekiwanego. Wiele też mówi bilans osiągnięty przez byłego szkoleniowca Warty Poznań. W dziesięciu meczach zaledwie jedno zwycięstwo, sześć remisów i trzy porażki. Łącznie 0,9pkt/mecz, a po drodze kompromitacja w domowym meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, gdy WKS przegrał 0:4. Zresztą to nie był jedyny mecz, w którym Śląsk stracił w domu cztery gole. Podobnie było w sobotę, gdy poległ 3:4 z Górnikiem Zabrze.

– Wszyscy w Śląsku Wrocław jesteśmy bardzo rozczarowani poprzednim sezonem. Zarówno miejsce w tabeli, jak i styl, w którym drużyna wywalczyła utrzymanie, są dalekie od oczekiwań i możliwości naszego klubu. Jesteśmy wdzięczni trenerowi Piotrowi Tworkowi za podjęcie w trudnym momencie misji ratowania Ekstraklasy dla WKS-u i wykonanie tego zadania. W ostatnim czasie szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Uznaliśmy, że potrzebna jest zmiana funkcjonowania drużyny, jej sposobu pracy i stylu gry. W przyszłym sezonie zespół poprowadzi nowy I trener i sztab szkoleniowy – powiedział prezes Piotr Waśniewski dla oficjalnej strony klubu.

Śląsk Wrocław zakończył sezon na 15. miejscu – ostatnim bezpiecznym – z dorobkiem 35 punktów. Trzy punkty nad przepaścią, którą był spadek do I ligi. Jeszcze nie wiadomo, kto poprowadzi zespół w nowych rozgrywkach. Wiele się jednak mówi o potencjalnych kandydatach. Wśród nich przewija się nazwisko Marcina Brosza, selekcjonera kadry U19.