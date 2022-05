Szymon Włodarczyk odszedł z Legii. Trafia do 14-krotnego mistrza Polski!

Można powiedzieć, że kolejny talent odchodzi z Legii Warszawa. Szymon Włodarczyk nie dostał zbyt wielu szans w pierwszym zespole i w najbliższym czasie nie zobaczymy go w barwach stołecznego klubu. Syn Piotra Włodarczyka podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze.

Rocznik 2003 jeszcze rok temu był dość mocno reprezentowany w pierwszym zespole Legii. Do bram składu pukali Radosław Cielemęcki, Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk. Dwaj pierwsi już latem ubiegłego roku odeszli ze stolicy. Cielemęcki wybrał Wisłę Płock, a Mosór Piasta Gliwice. Teraz dołącza do nich kolejny wychowanek Legii. 19-letni napastnik wybrał śląski klub, z którym podpisał kontrakt do czerwca 2025.

Szymon Włodarczyk w Górniku ❗️

Witamy na pokładzie ❗️

⚪️🔵🔴

Więcej ➡️ https://t.co/d1L5ophYmA pic.twitter.com/4B2K6Gjbns — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 25, 2022

Urodził się w Wałbrzychu, jednak jego młodzieżowa kariera to wiele zmian klubów. Te oczywiście wiązały się z przeprowadzkami ojca. Aris Saloniki, OFI Kreta, potem Bałtyk Gdynia, SEMP Ursynów, aż w 2016 roku trafił do Legii. Tam przebił się przez drużyny młodzieżowe i rezerwy do pierwszego zespołu. W obecnych rozgrywkach rozegrał jednak ledwie dwanaście spotkań i strzelił jednego gola – przeciwko Motorowi Lublin w Pucharze Polski. Warto jednak dodać dobrą postawę w drugim zespole warszawskiego klubu. Tam strzelił 10 goli i dorzucił 5 asyst w siedemnastu występach.

Fot. Bartek Perek/oficjalna strona Górnika