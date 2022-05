Ruch Chorzów i Motor Lublin w finale baraży o I ligę

Tylko jeden mecz pozostał na drugoligowych boiskach w sezonie 2021/2022. W niedzielę Ruch Chorzów – Motor Lublin odbędzie się w ramach finału baraży. W środowy wieczór oba zespoły wygrały swoje półfinały i powalczą o awans do I ligi.

Trzeba przyznać, że jedni i drudzy zagrali kompletnie różne mecze. Jako pierwsi na boisko wyszli gracze 14-krotnych mistrzów Polski. Ruch Chorzów spędził na boisku 120 minut, a niewiele brakowało, a byłoby więcej. Niebiescy długo męczyli się z Radunią Stężyca. Beniaminek z północy długo stawiał opór, ale w końcówce zaczął opadać z sił. Gracze Jarosława Skrobacza z każdą minutą podkręcali tempo. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry nieszczęśliwie pod bramką rywala potknął się Michał Mokrzycki. Chwilę po rozpoczęciu dogrywki bliski szczęścia był Daniel Szczepan, a jeszcze lepszą okazje zmarnował Tomasz Wójtowicz. Gdy wydawał się, że będziemy oglądać rzuty karne, wówczas Szczepan popisał się efektowną główką po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Stadion przy Cichej odleciał z radości, a po chwili Jarosław Przybył zakończył mecz.

Karne były bardzo blisko… gol na wagę awansu Ruchu Chorzów do finału barażów o 1. ligę❗ Niebiescy czekają na rywala… Wigry czy Motor❓ 𝐎𝐠𝐥𝐚̨𝐝𝐚𝐣 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞❗ 👇 #tvpsport — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 25, 2022

Lekko, łatwo i przyjemnie

W drugim meczu faworytem były Wigry Suwałki, które podejmowały Motor Lublin. Goście rzutem na taśmę stracili atut własnego boiska w półfinałach, ale to nie okazało się dla nich kłopotem. Już po kilku minutach wynik otworzył Tomasz Swędrowski strzałem główką z bliska. Kilkanaście minut później swojego gola strzelił Maciej Firlej. Gospodarze atakowali i mieli szansę, ale tradycyjnie w bramce Motoru cuda wyczyniał Sebastian Madejski.

W drugiej połowie gospodarze nadal próbowali swoich sił, lecz to Motor dalej trafiał do bramki. Na 3:0 trafił Damian Sędzikowski, a dzieła zniszczenia dopełnił Paweł Moskwik, który wykorzystał dogranie do pustej siatki Filipa Wójcika. Motorowcy tego dnia byli zespołem znacznie skuteczniejszym i lepszym w przekroju całego meczu. Nie pozostawili złudzeń zespołowi, z którym w ostatnich dwóch sezonach notowali bilans 0-1-3, a ostatnią porażkę zanotowali ledwie miesiąc temu na tym samym obiekcie!

Motor Lublin wykonał pierwszy krok ku 1. lidze w spektakularnym stylu❗ Wszystkie gole z meczu z Wigrami zobaczysz tu 👇 #tvpsport — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 25, 2022

Finał w Chorzowie

Już w najbliższą niedzielę finał w Chorzowie. Ruch jako trzeci zespół po sezonie zasadniczym będzie miał przewagę własnego boiska. Początek meczu o godzinie 17:00, transmisja w TVP Sport. Warto dodać, że w dwóch meczach tego sezonu to Niebiescy mają lepszy bilans meczów bezpośrednich. Wszystko za sprawą wygranej w Lublinie 2:1 w sierpniu ubiegłego roku. Rewanż przy Cichej zakończył się bezbramkowym remisem pod koniec listopada. Teraz taki wynik będzie oznaczać dodatkowe 30 minut rywalizacji.