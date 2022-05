Jose Mourinho deklaruje, że zostanie w Romie na dłużej

AS Roma triumfowała w środę w finale Ligi Konferencji Europy, a Jose Mourinho może dopisać do swojego konta już piąte europejskie trofeum. Portugalczyk nie kryje zadowolenia z przebiegu obecnego sezonu i sygnalizuje, że zamierza pozostać w Rzymie na dłużej.

– Zostaję w Romie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli krążą plotki, to nie obchodzi mnie to. Chcę zostać w Rzymie – zadeklarował Jose Mourinho.

“To kwestia historii”

Mourinho nie kryje dumy z kolejnego triumfu w swojej karierze. – Dzisiaj to nie była kwestia pracy. Dzisiaj to była kwestia historii. Albo ją tworzymy, albo nie. I ją stworzyliśmy – ocenił portugalski szkoleniowiec.

Trener Romy zaprzeczył pogłoskom jakoby miał niebawem opuścić Rzym i odejść do włoskiego klubu i podkreślił, że współpraca z władzami Romy przebiega pomyślnie. – Właściciele są uczciwi wobec nas. I możemy kontynuować ten projekt, ale musimy tylko zrozumieć i dogadać kolejne ruchy, by określić obrany kierunek na kolejny sezon – zakończył.