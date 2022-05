BETFAN przekonany o transferze Lewandowskiego

Według analiz BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, Robert Lewandowski w letnim oknie transferowym odejdzie z Bayernu Monachium. Bukmacher uważa również, że „Lewy” we wrześniu będzie już występował na Camp Nou w barwach FC Barcelony. Zdaniem BETFAN kibice dowiedzą się o tym dzięki jego żonie, Annie Lewandowskiej.

Spekulacje dotyczące możliwego transferu Roberta Lewandowskiego, umiejętnie podsycane przez samego zainteresowanego, budzą coraz większe emocje. W ostatnich tygodniach media i kibice we wszystkich wypowiedziach i gestach „Lewego” oraz Anny, skrupulatnie szukają znaków, które można by zinterpretować w kontekście jego klubowej przyszłości. Zdaniem BETFAN zawodowe małżeństwo Roberta Lewandowskiego z Bayernem, w którym zawsze było więcej rozsądku niż uczuć, zakończy się rok przed terminem. Kurs na to, że napastnik w najbliższym oknie transferowym zmieni klub wynosi 1.55, co oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo takiego właśnie scenariusza.

Dokąd przeniesie się najlepszy polski piłkarz? Wedle analityków BETFAN będzie to Hiszpania, gdzie najpóźniej 1 września nowym sportowym domem Lewandowskiego zostanie FC Barcelona. Dużo mniejsze prawdopodobieństwo ma scenariusz z przejściem piłkarza do Realu Madryt. Trzecim w kolejności klubem pod względem szans jest francuski PSG.

Niewykluczone, że do ogłoszenia zmiany klubowych barw przez najlepszego polskiego piłkarza dojdzie grubo przed 1 września. Zdaniem bukmachera nawet nieco większe szanse są na to, że Robert ogłosi odejście z Monachium jeszcze przed startem przygotowań Bayernu do nowego sezonu, niż że nastąpi to po starcie. Wedle doniesień bawarska drużyna 18 lipca wyjeżdża na tzw. Summer Tour do USA, gdzie będzie przygotowywać się przed kolejnymi rozgrywkami.

A w jaki sposób opinia publiczna dowie się o transferze Lewandowskiego? Polski bukmacher spodziewa się, że ważną rolę będzie tu miała do odegrania żona napastnika. Według BETFAN jeszcze przed oficjalną informacją o transferze w mediach społecznościowych Ani pojawi się post dotyczący przenosin do Hiszpanii. Analitycy bukmachera wierzą w sprawczą moc lepszej połowy Roberta, dlatego kurs na taki scenariusz jest niski i wynosi 1.50. Przy 100 zł zakładu oznacza to 132 zł wygranej. Więcej mogą wygrać niedowiarki – kurs na to, że media społecznościowe Anny Lewandowskiej jednak nie będą źródłem nowiny wynosi w BETFAN 2.35, co przy 100 zł zakładu oznaczałoby ponad 200 zł wygranej.