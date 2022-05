Craiova – Botosani. Typy, kursy (27.05.2022)

W większości krajów już rywalizacja zakończona. Rumunia jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie zagrają jeszcze o stawkę. Przed nami baraż o Ligę Konferencji Europy na kolejny sezon.

Craiova – Botosani zapowiedź (piątek, 19:30)

Co kraj to obyczaj i Rumunia nie jest tutaj jedynym przypadkiem. W barażu o Ligę Konferencji spotka się trzecia z… ósmą ekipą ligi. Wszystko dlatego, że pierwsze dwa miejsca dawały bezpośrednią przepustkę do pucharów. Trzeci zespół miał grać z liderem grupy spadkowej. Jako że Sepsi wygrało krajowy puchar, to zwolniło miejsce dla ósmego Botosani. W ten sposób były rywal Legii w europejskich pucharach zagra o LKE. Craiova jednak będzie tutaj wyraźnym faworytem. W końcu mówimy o drużynie, która ustąpiła miejsca tylko Cluj i FCSB, czyli zdecydowanie dwóm najlepszym ekipom w kraju. Wydaje się, że własny stadion oraz rywal predestynują gospodarzy do tego, by odnieść zwycięstwo w tym ważnym meczu.

Craiova – Botosani kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Craiova wygra, kurs: 1,82

Botosani wygra, kurs: 4,90

Remis, kurs: 3,35

Craiova – Botosani nasze typy

Nasze typy Craiova 1,82 Zagraj

Zagraj Powyżej 1,5 bramki 1,50 Zagraj

Craiova – Botosani fakty meczowe

Spotkanie, którego stawką jest miejsce w Lidze Konferencji na przyszły sezon

Craiova zajęła trzecie miejsce w grupie mistrzowskiej

Botosani było drugim zespołem grupy spadkowej, czyli sumarycznie ósmym klubem w lidze

W sezonie regularnym Botosani wygrało na wyjeździe 2:1, a w drugim meczu było 2:2

