Santos – Palmeiras 🇧🇷 Typy, kursy (29.05.2022)

W 8. kolejce brazylijskiej Serie A dojdzie do meczu pomi臋dzy Santosem a Palmeiras. Pocz膮tek tego starcia zaplanowano na niedziel臋 o godzinie 21:00.



Santos – Palmeiras zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze graj膮 ostatnio bardzo mocno w kratk臋. Licz膮c wszystkie rozgrywki, to w ostatnich pi臋ciu meczach dwukrotnie wygrywali, zaliczyli tyle samo remis贸w a jeden raz musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 przeciwnika. Na ten moment w tabeli zajmuj膮 sz贸st膮 pozycj臋 z dorobkiem jedenastu punkt贸w.

Ich niedzielni rywale, pi艂karze Palmeiras okupuj膮 pozycj臋 wicelidera, ale w rzeczywisto艣ci maj膮 tylko jedno oczko wi臋cej. Znacznie lepiej prezentuj膮 si臋 za to je艣li chodzi o ostatnie mecze, bowiem ich poprzednie pi臋膰 potyczek to same zwyci臋stwa. Czy tak samo b臋dzie i teraz?

Santos – Palmeiras nasze typy

Nasze typy Palmeiras 1.95 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.95 ZAGRAJ

Sanots – Palmeiras kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Santos wygra, kurs: 4.05

Remis, kurs: 3.40

Palmeiras wygra, kurs: 1.95

Santos – Palmeiras fakty meczowe

Santos wygra艂 dwa spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Palmeiras wygra艂o wszystkie pi臋膰 ostatnich mecz贸w

W tabeli obie dru偶yny rozdziela jeden punkt na korzy艣膰 go艣ci

Santos pi臋膰 ostatnich spotka艅

Santos – Banfield 1:1

Santos – Ceara 0:0

Santos – Calera 1:0

Gioas – Santos 1:0

Santos – Coritiba 3:0

Palmeiras pi臋膰 ostatnich spotka艅

Palmeiras – Tachira 4:1

Juventude – Palmeiras 0:3

Palmeiras – Emelec 1:0

Palmeiras – Bragantino 2:0

Juazeirense – Palmeiras 1:2

