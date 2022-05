Fluminense – Flamengo 🇧🇷 Typy, kursy (29.05.2022)

Jednym z ciekawszych spotka艅 8. kolejki ligi brazylijskiej b臋dzie spotkanie pomi臋dzy Fluminense a Flamengo. Pocz膮tek tego starcia ju偶 w niedziel臋 o godzinie 23:00.



Fluminense – Flamengo zapowied藕 (niedziela, 23:00)

Gospodarze zajmuj膮 7. miejsce w tabeli maj膮c w dorobku 11 punkt贸w. Pozycja mo偶e wskazywa膰, 偶e jest to 艣rodek tabeli, jednak w rzeczywisto艣ci ich strata do drugiej pozycji wynosi jedynie jedno oczko. Bior膮c pod uwag臋 wszystkie rozgrywki, to w ostatnich pi臋ciu meczach Fluminense zanotowa艂o a偶 cztery zwyci臋stwa.

Nieco gorzej radzi sobie Flamengo, kt贸re jest dopiero na 14. miejscu. Ostatnio podopieczni Paulo Sousy nieco poprawili swoje rezultaty bo w lidze zdo艂ali ogra膰 Goias 1:0, a Copa Libertadores okazali si臋 lepsi od Sportingu Cristal. Jak b臋dzie teraz w starciu z Flumienense?

Fluminense – Flamengo nasze typy

Fluminense – Flamengo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Fluminense wygra, kurs: 4.20

Remis, kurs: 3.60

Flamengo wygra, kurs: 1.85

Fluminense – Flamengo fakty meczowe

Gospodarze maj膮 punkt straty do drugiego miejsca

Gospodarze wygrali cztery spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Go艣cie tak偶e wygrali cztery spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Fluminense pi臋膰 ostatnich spotka艅

vs. Petrolero (W) 10:1

vs. Fortaleza (W) 1:0

vs. Union Santa (W) 0:0

vs. Athletico-PR (D) 2:1

vs. Vila Nova (W) 2:0

Flamengo pi臋膰 ostatnich spotka艅

vs. Sporting Cristal (D) 2:1

vs. Goias (D) 1:0

vs. Catolica (D) 3:0

vs. Ceara (W) 2:2

vs. Altos (D) 2:0

