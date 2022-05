Haka – Lahti 🇫🇮 Typy, kursy (28.05.2022)

Mecz dziesi膮tej kolejki ligi fi艅skiej. Haka gra z Lahti, czyli starcie dw贸ch ekip, kt贸re s膮 niedaleko siebie w tabeli. Faworytem s膮 gospodarze.

Haka – Lahti zapowied藕 (sobota, 16:00)

Ciekawie zapowiada si臋 mecz 7. z 9. dru偶yn膮 ligi, gdy偶 to ekipy, kt贸re dobrze punktuj膮 tam, gdzie zagraj膮 w sobot臋. Haka zdoby艂a 7 z 10 punkt贸w u siebie, wi臋c powinno jej by膰 艂atwiej o zdobycze r贸wnie偶 tym razem. Z drugiej strony Lahti tylko jeden punkt zgarn臋艂o u siebie, a a偶 siedem na wyjazdach. To jest ciekawa kwestia i mo偶e nam zwiastowa膰 emocje w sobotnie popo艂udnie. Dodatkowo w spotkaniach Haki nie brakuje goli – 28 w dziewi臋ciu grach. Nieco gorzej w przypadku go艣ci, ale to te偶 g艂贸wnie kwestia ich domowych mecz贸w, co w tym przypadku ma niewielkie znaczenie.

Haka – Lahti kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Haka wygra, kurs: 1,85

Lahti wygra, kurs: 4,40

Remis, kurs: 3,70

Haka – Lahti nasze typy

Stawiamy na gole w tym meczu ligi fi艅skiej.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Haka – Lahti fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z dziewi膮t膮 dru偶yn膮 fi艅skiej ligi. Obie ekipy dziel膮 dwa punkty: 1o do 8 na korzy艣膰 gospodarzy

Haka zdoby艂a u siebie 7 z 10 punkt贸w

Lahti 7 z 8 punkt贸w zgarn臋艂o na wyje藕dzie

Ostatni mecz tych ekip odby艂 si臋 lutym. Wtedy Haka wygra艂a na wyje藕dzie 2:0

