Huddersfield – Nottingham 🇬🇧 Typy, kursy (29.05.2022)

Przed nami starcie, kt贸re zadecyduje o tym, kto zajmie ostatnie wolne miejsce w Premier League. Na Wembley w finale bara偶y zmierz膮 si臋 ze sob膮 Huddersfield oraz Nottingham Forest.聽

Huddersfield – Nottingham zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Huddersfield nie zdo艂a艂o zapewni膰 sobie jednego z dw贸ch miejsc gwarantuj膮cych bezpo艣redni awans do Premier League. Pi艂karze Carlosa Coberana nadal maj膮 jednak szanse, by do艂膮czy膰 do Fulham i Bournemouth i w przysz艂ym sezonie mierzy膰 si臋 z najlepszymi. By tak si臋 sta艂o Huddersfield musi wykona膰 jednak jeszcze jeden krok, a jest nim zwyci臋stwo w niedzielnym spotkaniu.

Nottingham uplasowa艂o si臋 w tabeli Championship tu偶 za plecami Huddersfield, wi臋c zestawienie fina艂owego meczu bara偶y o Premier League nie jest 偶adn膮 niespodziank膮. W p贸艂finale Forest odprawili z kwitkiem Sheffield United, jednak sztuka ta uda艂a im si臋 dopiero w serii jedenastek. Czy tym razem zwyci臋zc臋 ponownie wy艂oni膮 rzuty karne?

Huddersfield – Nottingham nasze typy

Wi臋ksze szanse na zwyci臋stwo w tym spotkaniu ma dru偶yna go艣ci.

Nasze typy Nottingham 2.19 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 bramki 1.62 Zagraj

Huddersfield – Nottingham kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Huddersfield, kurs: 3.45

remis, kurs: 3.20

wygrana Nottingham, kurs: 2.19

Huddersfield – Nottingham fakty meczowe

Huddersfield nie przegra艂o 偶adnego z dziewi臋ciu ostatnich spotka艅

Nottingham przegra艂o dwa z dziewi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Nottingham

Huddersfield – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Huddersfield – Luton 1:0

Luton – Huddersfield 1:1

Huddersfield – Bristol City 2:0

Coventry – Huddersfield 1:2

Huddersfield – Barnsley 2:1

Nottingham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nottingham – Sheffield United 1:2

Sheffield United – Nottingham 1:2

Hull – Nottingham 1:1

Bournemouth – Nottingham 1:0

Nottingham – Swansea 5:1

