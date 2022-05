Real Valladolid – Huesca 🇪🇸 Typy, kursy (29.05.2022)

Real Valladolid nadal ma realne szanse na to, by uzyska膰 bezpo艣redni awans do La Liga. By tak si臋 sta艂o nale偶y jednak pokona膰 w niedziel臋 dru偶yn臋 Hueski i liczy膰 na potkni臋cie rywali.聽

Real Valladolid – Huesca zapowied藕 (niedziela, 20:00)

Real Valladolid stara si臋 ze wszystkich si艂, by na ostatniej prostej zapewni膰 sobie awans do La Liga i nie musie膰 przeciska膰 si臋 przez bara偶owe sito. P贸ki co g艂贸wni rywale okazuj膮 si臋 jednak za mocni i zar贸wno Eibar jak i Alemeria wyprzedzaj膮 gospodarzy niedzielnego pojedynku o dwa oczka. Real musi wi臋c liczy膰 na potkni臋cie kt贸rej艣 z dru偶yn i samemu zgarn膮膰 trzy punkty w meczu z Huesc膮.

Czy na pewno b臋dzie to tak proste zadanie? Huesca w ostatnim czasie rzeczywi艣cie nie zachwyca, ale w poprzednim spotkaniu uda艂o im si臋 zgarn膮膰 komplet punkt贸w. Na przestrzeni sezonu go艣cie wydaj膮 si臋 by膰 dru偶yn膮 zdecydowanie gorsz膮 od Valladolid i gospodarze musz膮 w niedziel臋 to potwierdzi膰.

Real Valladolid – Huesca nasze typy

Gospodarze b臋d膮 zdecydowanym faworytem tego spotkania i powinni unie艣膰 ci臋偶ar spoczywaj膮cej na nich presji.

Nasze typy Valladolid 1.34

Powyżej 2.5 bramki 1.53

Real Valladolid – Huesca kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Valladolid, kurs: 1.34

remis, kurs: 5.20

wygrana Heski, kurs: 7.50

Real Valladolid – Huesca fakty meczowe

Gospodarze wygrali cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Go艣cie wygrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 domowym zwyci臋stwem Hueski.

Real Valladolid – pi臋膰 ostatnich spotka艅

UD Ibiza – Valladolid 1:2

Valladolid – Ponferradina 2:0

Eibar – Valladolid 0:2

Valladolid – Real Sociedad B 1:2

Mirandes – Valladolid 0:1

Huesca – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Huesca – Real Sociedad B 3:2

Amorbieta – Huesca 1:0

Huesca – Gijon 1:1

Leganes – Huesca 2:1

Tenerife – Huesca 0:0

