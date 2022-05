Thibaut Courtois bohaterem finału Ligi Mistrzów

Real Madryt pokonał Liverpool w finale Ligi Mistrzów 1:0. Jednym z głównych bohaterów meczu był bramkarz Realu Madryt, Thibaut Courtois.

Zatrzymał Liverpool

Real Madryt zgarnął kolejny tytuł klubowych mistrzów Europy po wygranej 1:0 nad Liverpoolem, chociaż przez długie fragmenty meczu to The Reds wydawali się mieć boiskową przewagę. Na wysokości zadania stanął jednak Thibaut Courtois, który wyjął aż dziewięć celnych strzałów zespołu z Anglii. O tym jak trudno jest powstrzymać ofensywę ekipy Jurgena Kloppa najlepiej świadczy to, że ten mecz był dopiero drugim w tym sezonie Ligi Mistrzów, kiedy Liverpool nie strzelił żadnego gola.

– Gdy Real Madryt gra w finałach, to je wygrywa. Tym razem jestem po właściwej stronie historii. Myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego ile ma już na koncie wygranych w Lidze Mistrzów, skupia się obecnie na wygraniu dla Realu – opowiadał przed mecze Courtios. Słowa belgijskiego golkipera okazały się prorocze, a on sam w triumfie Królewskich miał olbrzymi udział.

Tym razem nie było spalonego! Vinicius i 1:0 dla Królewskich w finale Ligi Mistrzów ⚽⚽⚽ #UCLfinal pic.twitter.com/4jPz7Uy3ZS — Polsat Sport (@polsatsport) May 28, 2022

– Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Przykładałem się do pracy i byłem skupiony w tym tygodniu tylko na tym. Jeśli chodzi o moje obrony, to szczególnie trudne były strzał Mane oraz Salaha, ale poradziłem sobie. Nikt nie mógł mi zabrać to czego chciałem ja i drużyna, a więc wygrania Ligi Mistrzów. To coś niesamowitego – powiedział bramkarz Realu z kolei tuż po spotkaniu w oficjalnym wywiadzie dla UEFA.

Gol Viniciusa dał zwycięstwo

Jedyne trafienie sobotniego wieczoru Realowi Madryt zagwarantował Vinicius Junior, który w 59. minucie meczu wykorzystał piłkę od Fede Valverde. Gol Brazylijczyka był jego już czwartym w tym sezonie Ligi Mistrzów i idealnie podsumował bardzo udaną kampanię w jego wykonaniu. Licząc wszystkie rozgrywki Vini w tym sezonie zgromadził aż 21 bramek oraz 20 asyst.