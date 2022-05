Real znów zwycięski, Courtois jak ściana, czyli echa finału Ligi Mistrzów

Real Madryt już po raz czternasty sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum w Europie. Finał nie obfitował w emocje ani bramki, a jedynego gola, który zapewnił “Królewskim” triumf zdobył w 59. minucie spotkania Vinicius. Dziś równie wiele co o wydarzeniach z murawy mówi się o tym co wydarzyło się bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania finałowego.

Porażka organizacyjna

Starcie pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem rozpoczęło się z przeszło półgodzinnym opóźnieniem. Wszystko to przez dantejskie sceny, które rozgrywały się pod stadionem. Fani “The Reds” mieli spory problem z tym, by dostać się w sobotę na Parc des Princes. Z biegiem czasu wszyscy zaczęli tracić cierpliwość. Kibice Liverpoolu zaczęli przeskakiwać przez płot ogradzający obiekt, a służby porządkowe użyły gazu pieprzowego.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig — John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

The Liverpool fans are special. The way they were treated by authorities was an absolute joke. Nobody should ever be afraid to go to a football game. Thank you to everyone who came to Paris. The Fan Park was unbelievable. I hope you all get home safe. What a season! YNWA — Sir Kenny Dalglish (@kennethdalglish) May 29, 2022

Kontrowersja

W trakcie spotkania sporo mówiło się również o kontrowersyjnej decyzji sędziego, który w końcówce pierwszej połowy nie uznał gola zdobytego przez Karima Benzemę. Arbiter uznał, że Francuz był na pozycji spalonej, jednak wydaje się, że piłki w stronę zawodnika Realu nie skierował żaden z jego partnerów, a Fabinho. Gdyby nie to, że finalnie to ekipa z Madrytu wyszła z sobotniego starcia zwycięsko, to bez wątpienia o decyzji Clementa Turpina mówiłoby się dziś znacznie więcej.

Yes, Benzema's goal should have stood after the ball came off Fabinho pic.twitter.com/6U1WC1JLAt — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) May 28, 2022

Gol na wagę zwycięstwa

Pomimo tego, że większość spotkania przebiegała raczej pod dyktando Liverpoolu, jeden gol wystarczył, by to Real mógł wznieść puchar za zwycięstwo w rozgrywkach. W 59. minucie do siatki trafił Vinicius Jr.

Bohater

Uwadze wszystkich, którzy śledzili finałowe spotkanie nie mogła umknąć postawa Thibaulta Courtois, który wielokrotnie uchronił “Królewskich” przed utratą bramki. Belg był w sobotę ścianą, której zawodnikom “The Reds” nie udało się sforsować ani razu.

Es mejor que en mis sueños, es realidad! Somos CAMPEONES DE EUROPA!!! 🏆🤍#HalaMadrid pic.twitter.com/RZovHJOeB2 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 29, 2022

Courtois is coming up BIG in Paris 🧤 pic.twitter.com/pVljQbev55 — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022

🎥 — Thibaut Courtois vs Liverpool 👑

• Historical, Hero of Real Madrid 🧤 pic.twitter.com/J0wagC06Bw — عز (@MnbrMadrid5) May 28, 2022

Feta

Tym samym Real Madryt już po raz czternasty sięgnął po najważniejsze trofeum w Europie. Dla wielu zawodników “Los Blancos” jest to już piąty taki triumf w karierze.

Make it 5 pic.twitter.com/mhmwqSu879 — Toni Kroos (@ToniKroos) May 29, 2022

Nice to see you again 🏆 pic.twitter.com/kl0adlP3xH — Luka Modrić (@lukamodric10) May 28, 2022

Dla innych jest to zarazem ostatni taki triumf z Realem…

Marcelo potwierdził, że zagrał swój ostatni mecz dla Realu Madryt. Nie starczy miejsca, by opisać dokonania. Top mecz, który pierwszy przychodzi mi na myśl to rewanż z Bayernem w 2017; 8 wykreowanych sytuacji i wybita piłka z linii po strzale Robbena.pic.twitter.com/qkiS89eyHK — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) May 29, 2022

Pewien szkoleniowiec świętował wczoraj zdobycie czwartego trofeum Ligi Mistrzów w swojej trenerskiej karierze.

Carlo Ancelotti becomes the first manager to ever win FOUR Champions League trophies 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/aHXhCMdOf3 — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

Ancelotti po meczu nawiązał do… swojej przygody w Evertonie.

Jurgen Klopp docenił postawę Coutroisa i przyznał, że jego piłkarze mogli spisać się lepiej.

🗣️ "When the goalkeeper is man-of-the-match, then something is wrong…"#LFC boss Jurgen Klopp says the Champions League final defeat was 'harsh' on his side 🔴pic.twitter.com/vRq84ehY5s — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 29, 2022

Tego wieczoru zwycięzca mógł być jednak tylko jeden…