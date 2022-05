Marcelo kończy swoją przygodę z Realem. “Nie jestem żadną legendą”

Marcelo ma już za sobą ostatnie spotkanie rozegrane w barwach Realu Madryt. Po finale Ligi Mistrzów, w trakcie którego nie pojawił się na boisku, Brazylijczyk przyznał, że po sezonie odchodzi z klubu.

Pomeczową wypowiedź Marcelo przytacza serwis realmadryt.pl: – To bardzo piękny moment, że podniosłem Puchar Europy jako kapitan – ocenił Marcelo. – Gdy jesteś kapitanem, to marzysz o podnoszeniu trofeów. Kiedy byłem trzecim czy drugim kapitanem, to o tym nie myślałem. Lubiłem oglądać w tych rolach Sergio Ramosa czy Ikera Casillasa, cieszyłem się tymi momentami. Dzisiaj to było coś pięknego – dodał.

Nie jestem legendą

Brazylijczyk podkreśla jednocześnie, że nie czuje się legendą klubu. – Emocje są ogromne. To był mój ostatni mecz w Realu –stwierdził Brazylijczyk. – Nie jestem żadną legendą. Jestem człowiekiem, który cieszy się chwilą. Dzisiaj miałem szczęście być kapitanem Realu i podnieść puchar. Miałem szczęście grać przez tyle lat w Realu Madryt, ale nie czuję się legendą – zakończył Marcelo, który reprezentował barwy “Królewskich” od 2007 roku.