Courtois zasługuje na Złotą Piłkę? Tak uważa Cesc Fabregas

Według Cesca Fabregasa, Thibaut Courtois zapracował swoimi występami w barwach Realu na to, by rozważyć jego kandydaturę w kontekście Złotej Piłki.

Fabregas zaproponował kandydaturę belgijskiego golkipera na Twitterze. Były piłkarz takich klubów jak Arsenal, FC Barcelona czy Chelsea stwierdził, że on przyznałby Złotą Piłkę bramkarzowi Realu, który ma za sobą niesamowity sezon.

I would add and most probably give it to Cortouis. Insane season. https://t.co/CcoCGwytif

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 28, 2022