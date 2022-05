Michael Owen: “Liverpool to najlepsza drużyna w Europie”

Michael Owen zszokował wszystkich swoją wypowiedzią po przegranym przez Liverpool finale Ligi Mistrzów. Anglik stwierdził bowiem, że mimo wszystko, to “The Reds” pozostają najlepszą obecnie drużyną w Europie.

Owen jest zdania, że w byciu najlepszym zespołem chodzi o coś więcej niż tylko zdobywanie trofeów. – „Królewscy” mają trofeum, ale czy możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że byli lepsi w dwumeczu od Manchesteru City? Albo wcześniej od Chelsea? Moim zdaniem status najlepszej drużyny oznacza coś więcej niż wywalczenie trofeum – stwierdził Owen.

“To brak szacunku”

– Real wygrał, ale przecież wiadomo, że to tylko jeden mecz. Ja nadal uważam, że generalnie Liverpool jest najbardziej przerażającą drużyną w Europie, choć w tym sezonie koniec końców nie ma żadnego z najważniejszych trofeów. To gorzka pigułka do przełknięcia – utrzymuje były angielski piłkarz.

Wypowiedź Owena spotkała się z błyskawiczną reakcją jego kolegi po fachu – Rio Ferdinanda. Były stoper Manchesteru United stwierdził, że taka wypowiedź to brak szacunku dla Realu Madryt.