Adam Buksa zostanie piłkarzem Lens

Adam Buksa zmienia barwy klubowe! Polak przebywa obecnie na testach medycznych w Lens. Zawodnik amerykańskiego New England Revolution zwiąże się z francuskim klubem pięcioletnim kontraktem.

Piłkarz New England Revolution, Adam Buksa, przeniesie się do RC Lens. Polak przebywa już we Francji, gdzie przechodzi testy medyczne, a oficjalne potwierdzenie transferu przez klub wydaje się być tylko kwestią czasu.

Pięcioletni kontrakt

Poznaliśmy także więcej szczegółów dotyczących przenosin Buksy do Francji. Lens zapłaci za Polaka około 6 milionów euro, a sam Buksa złoży podpis pod pięcioletnią umową, która wygasa 30 czerwca 2027 roku. Tym samym napastnik New England Revolution dołączy do Przemysława Frankowskiego i Łukasza Poręby, którzy związali się z Lens w trakcie minionego sezonu.

Adam Buksa świetnie sprawdził się w MLS. W obecnym sezonie Polak ma już na koncie 7 trafień i 2 asysty, a przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych rozegrano dopiero 10 kolejek. Równie dobrze Buksa spisywał się również w poprzedniej kampanii, w której zdobył 16 goli, do których dołożył 4 asysty.

Świetne liczby notowane przez wychowanka Garbarni nie umknęły uwadze europejskich klubów. Zainteresowane usługami Polaka były także Leicester oraz Monaco. Najkonkretniejsze w swoich dążeniach do pozyskania Buksy było jednak Lens. New England Revolution również nie będzie w stanie zatrzymać Polaka na dłużej, gdyż jego kontrakt z amerykańskim klubem dobiega końca w grudniu tego roku.