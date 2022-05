Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w europejskich pucharach

Sezon 2021/22 w najwyższych polskich klasach rozgrywkowych dobiegł już końca. W drugiej połowie maja poznaliśmy mistrza Polski oraz ostateczną listę klubów, którym przyjdzie reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Z kim zagrają Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk?

Poważne granie w polskiej piłce zakończyło się całkiem niedawno, ale lada moment przyjdzie nam się emocjonować występami polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów. Grono swoich potencjalnych rywali w 1. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów poznał Lech Poznań, a Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk dowiedziały się na kogo mogą trafić na początku swojej drogi do Ligi Konferencji Europy.

Z kim Lech zagra o Ligę Mistrzów?

Mistrz Polski nie ma szans na rozstawienie w żadnej z rund eliminacji, tym samym już na początku swojej drogi może trafić na trudniejszego rywala. Wśród drużyn, z którymi może zmierzyć się Lech znajdują się chociażby szwedzkie Malmoe czy uczestnik ostatniej Ligi Mistrzów, w której zdołał odprawić z kwitkiem Real Madryt, Sheriff Tyraspol.

Pełne zestawienie drużyn, na które Lech może trafić w 1. rundzie przedstawia się następująco:

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Malmoe FF (Szwecja)

Łudogorec Razgrad (Bułgaria)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

CFR Cluj (Rumunia)

Bodo/Glimt (Norwegia)

Ferencavros (Węgry)

NK Maribor (Słowenia)

Slovan Bratysława (Słowacja)

HJK Helsinki (Finlandia)

The New Saints (Walia)

F91 Dudelange (Luksemburg)

Żalgiris Wilno (Litwa)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Shamrock Rovers (Irlandia)

Z kim Lechia i Pogoń powalczą o Ligę Konferencji?

Nieco więcej szczęścia mają Lechia i Pogoń, które w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy będą rozstawione. W kolejnych rundach polskim zespołom przyjdzie już jednak zmierzyć się z teoretycznie silniejszymi przeciwnikami. Niemniej jednak pełne grono drużyn, na które gdańszczanie i szczecinianie mogą trafić na początku swojej drogi przedstawia się następująco:

Rużomberok (Słowacja)

Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina)

Inter Turku (Finlandia)

Tre Fiori (San Marino)

KR (Islandia)

Saburtalo Tbilisi (Gruzja)

Sfintul Gheorghe (Mołdawia)

Vikingur (Wyspy Owcze)

Floriana (Malta)

Derry City (Irlandia)

Paneveżys (Litwa)

Cliftonville (Irlandia Północna)

Larne (Irlandia Północna)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Tuzla City (Bośnia i Hercegowina)

SJK (Finlandia)

Differdange 03 (Luksemburg)

Gjilani (Kosowo)

Llapi (Kosowo)

Ararat Erywań (Armenia)

Sligo Rovers (Irlandia)

Dila Gori (Gruzja)

Akademija Pandev (Macedonia Północna)

Hamrun Spartans (Malta)

Newtown (Walia)

Bruno’s Magpies (Gibraltar)

Deczić (Czarnogóra)

Iskra (Czarnogóra)

UE Santa Coloma (Andora)

Atletic d’Escaldes (Andora)

Raków Częstochowa rozpocznie eliminacje Ligi Europy od drugiej rundy i wiemy, że nie będzie w niej rozstawiony. Na swoich potencjalnych rywali częstochowianie muszą jednak jeszcze poczekać. Losowania pierwszych rund kwalifikacji do Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy zaplanowano na 14 czerwca, a dzień później rozlosowane zostaną drugie rundy eliminacji.