Nottingham Forest po 23 latach wraca do Premier League

W finale baraży na Wembley Nottingham Forest pokonało 1:0 Huddersfield i tym samym zapewniło sobie awans do Premier League. Dla Forest będzie to powrót do elity po 23 latach spędzonych w niższych klasach rozgrywkowych.

Kibice Nottingham bardzo długo musieli drżeć o rezultat spotkania. Ich ulubieńcy co prawda przeważali, ale nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia pod bramką rywala. W zdobywaniu goli Forest wyręczył jednak piłkarz Huddersfield Levi Colwill, który umieścił piłkę we własnej bramce.

Wielki powrót

Nottingham Forest po raz ostatni występowało w Premier League jeszcze w ubiegłym wieku. W 1999 klub z West Bridgford spadł z najwyższej angielskiej klasy rozgrywkowej i od tamtej pory miał ogromne trudności z powrotem do elity. Udało się to dopiero w sezonie 2021/22, nawet pomimo faktu, że Forest zajęli dopiero czwarte miejsce w Championship.