Robert Lewandowski: Moja przygoda w Bayernie dobiegła końca

Robert Lewandowski z mocnym oświadczeniem dotyczącym swojej przyszłości. Podczas konferencji prasowej polski napastnik przyznał, że nie wyobraża sobie swojej przyszłości w Bawarii i najlepszym rozwiązaniem będzie transfer.

Chyba nikt nie spodziewał się tak stanowczego oświadczenia ze strony Roberta Lewandowskiego. Podczas konferencji prasowej przed meczem z Walią polski napastnik otwarcie stwierdził, że jego przygoda w Bayernie dobiegła końca. – Na dziś pewne jest jedno, że moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca i po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej współpracy – stwierdził Robert Lewandowski.

Na tym jednak nie koniec, bowiem w momencie, w którym rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski tłumaczył wypowiedź polskiego napastnika na język angielski, Lewandowski lekko kręcił głową z niezadowoleniem. Po wszystkim stwierdził, że jest to “mniej więcej” to co chciał przekazać i zażartował, że po konferencji może jeszcze raz omówić tę kwestię z anglojęzyczną prasą.

Dokładne przetłumaczenie wypowiedzi Roberta Lewandowskiego okazało się dość problematyczną sprawą, bowiem w eter poszły słowa polskiego napastnika, który miał stwierdzić, że “Bayern nie jest poważnym klubem”. Lewandowski tymczasem chciał zaznaczyć, że “Bayern jest poważnym klubem” i dlatego liczy, że Bawarczycy nie będą się go starali zatrzymać na siłę.

Lost in translation. It was said that “Bayern is a serious club and I hope that they will not keep me only because they can do it” https://t.co/qrsvMyPD5F

