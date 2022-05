Maciej Rybus opuszcza Lokomotiw Moskwa!

Jeszcze tylko miesiąc będzie trwała przygoda Polaka z moskiewskim klubem. Dzisiaj Lokomotiw ogłosił, że Maciej Rybus odchodzi i nie przedłuży kontraktu z dotychczasowym pracodawcą. Czy to oznacza wyjazd Polaka z Rosji?

Decyzji Polaka jeszcze nie znamy. Póki co swoje ogłosił jedynie klub. Jasnym jest jednak, że Maciej Rybus więcej meczów w kolejowych barwach nie zagra. Lokomotiw to był drugi rosyjski klub dla reprezentanta Polski. Najpierw na początku 2012 roku wyjechał do Tereka Grozny, w którym spędził 4,5 sezonu. Latem 2016 roku przeniósł się do Olympique Lyon, jednak we Francji długo nie zabawił. Po dwunastu miesiącach wrócił do Rosji i przez pięć lat występował w barwach Lokomotiwu. Łącznie rozegrał 245 meczów dla obu klubów z tego kraju.

Спасибо, @maciej31rybus! Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня. Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере 👏 ➡️ https://t.co/NveHQdjBxL pic.twitter.com/95h5YQb9ot — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2022

Teraz decyzja o przyszłości należy do Polaka. Łatwa nie będzie, bowiem Maciej Rybus ma żonę Rosjankę, z którą ma także dzieci. Z drugiej strony pozostanie w kraju agresora prawdopodobnie zakończy jego reprezentacyjną karierę. To był jeden z głównych powodów braku powołania na ostatnie zgrupowania reprezentacji Polski.