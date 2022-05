🇵🇱 Polska – Walia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Typy, kursy (1.06.2022)

Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizacj臋 w Lidze Narod贸w. W swoim pierwszym meczu rozgrywek bia艂o-czerwoni zmierz膮 si臋 z reprezentacj膮 Walii.聽

Polska – Walia zapowied藕 (艣roda, 18:00)

Reprezentacja Polski przygotowuje si臋 do listopadowych mistrzostw 艣wiata. Czes艂aw Michniewicz chc膮c mie膰 okazj臋 do wyt臋偶onej obserwacji pi艂karzy, powo艂a艂 na zgrupowanie spore grono zawodnik贸w. Wszystko wskazuje jednak na to, 偶e w meczu z Wali膮 nie doczekamy si臋 spektakularnych eksperyment贸w i spotkanie z Wali膮 od pierwszej minuty rozpoczn膮 pi艂karze, kt贸rzy w marcu wywalczyli awans na mistrzostwa 艣wiata w spotkaniu ze Szwecj膮. Jak nasza kadra rozpocznie rywalizacj臋 w Lidze Narod贸w?

Reprezentacja Walii wydaje si臋 by膰 najs艂absz膮 dru偶yn膮 w “polskiej” grupie Ligi Narod贸w, wi臋c chc膮c utrzyma膰 si臋 w najwy偶szej dywizji nasi reprezentanci musz膮 pokaza膰 swoj膮 wy偶szo艣膰 nad reprezentacj膮 z Wysp Brytyjskich. Dla naszych 艣rodowych rywali to spotkanie nie b臋dzie mia艂o jednak zbyt du偶ej wagi, bowiem ju偶 cztery dni p贸藕niej czeka ich starcie ze zwyci臋zc膮 pary Szkocja – Ukraina, kt贸rego stawk膮 b臋dzie awans na katarski mundial.

Polska – Walia nasze typy

Reprezentacja Polski wydaje si臋 by膰 zdecydowanym faworytem tego spotkania. Spotkanie w podstawowym sk艂adzie rozpocznie r贸wnie偶 niezwykle bramkostrzelny w reprezentacji Polski Adam Buksa i jest ca艂kiem prawdopodobne, 偶e Buksa trafi do siatki chocia偶 raz.

Nasze typy Polska 1.85 Zagraj

Zagraj Adam Buksa strzeli jednego gola 7.15 Zagraj

Polska – Walia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Polski, kurs: 1.85

remis, kurs: 3.50

wygrana Walii, kurs: 4.45

Polska – Walia fakty meczowe

Walia wygra艂a tylko dwa z pi臋ciu swoich ostatnich mecz贸w wyjazdowych

Polska przegra艂a tylko jedno z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Polska wygra艂a wszystkie cztery ostatnie bezpo艣rednie mecze z reprezentacj膮 Walii

Polska – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Polska – Szwecja 2:0

Szkocja – Polska 1:1

Polska – W臋gry 1:2

Andora – Polska 1:4

Albania – Polska 0:1

Walia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Walia – Czechy 1:1

Walia – Austria 2:1

Walia – Belgia 1:1

Walia – Bia艂oru艣 5:1

Estonia – Walia 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Szkocja – Ukraina (艣roda, 20:45)