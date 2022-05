Maciej Murawski: “Praca z tak dużą grupą jest skomplikowana”

Reprezentacja Polski rozegra w środę swój pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem naszych kadrowiczów będzie Walia, która przygotowuje się do finałowego meczu baraży o mundial. O to czy powinniśmy przywiązywać jakąkolwiek wagę do wyników osiągniętych przez “Biało-czerwonych” w najbliższych czterech meczach zapytaliśmy byłego reprezentanta Polski, a obecnie eksperta Canal+ Sport – Macieja Murawskiego.

Duża grupa

Czesław Michniewicz zdecydował się powołać na zgrupowanie przed meczami w Lidze Narodów całkiem pokaźne grono piłkarzy. Raczej trudno się spodziewać, że każdy z nich otrzyma podczas najbliższych spotkań szansę na występ, ale selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał okazję bliżej przyjrzeć się niektórym zawodnikom. Maciej Murawski uważa, że wysłanie aż tylu powołań może mieć swoje minusy.

– Na pewno jest to trudne dla trenera, bo praca z tak dużą liczbą zawodników jest dość skomplikowana. Czesław Michniewicz więc sobie to trochę skomplikował, ale widocznie miał powody. Pewnie chce tych chłopaków lepiej poznać, bo pracuje z grupą dość krótko. Co więcej, zawsze mogą pojawić się kartki czy kontuzje, które mogą kilku zawodników wyeliminować, więc może warto mieć szerszą kadrę. Jeśli trener uznał, że chce tak pracować to na pewno trzeba mu zaufać i pozwolić robić to co do niego należy – mówi Murawski.

Każdy mecz jest ważny

Ekspert stacji Canal+ Sport dodaje także, że nie powinniśmy traktować meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów inaczej niż pozostałych. – Myślę, że do każdego meczu w Lidze Narodów należy przykładać wagę. To jest cały czas spotkanie reprezentacji Polski. Wiadomo, że do meczu sparingowego czy meczu eliminacji mundialu podchodzi się inaczej, ale według mnie każde spotkanie reprezentacji jest istotne – stwierdza.

– Na pewno to jest taki mecz, w którym możesz sobie pozwolić na więcej. To jest ważne starcie, które jednak nie decyduje o tym czy gdzieś awansujemy czy nie. W kadrze zawsze powinni grać jednak piłkarze na to gotowi i tacy, którzy na to zasłużyli – dodaje Murawski.

Na koniec Maciej Murawski odniósł się także do sytuacji z konferencji prasowej reprezentacji Polski, podczas której Robert Lewandowski wprost zakomunikował, że jego przygoda w Bayernie dobiegła końca

– To oznacza, że Robert jest zdeterminowany do tego, by po wielu latach opuścić Bayern. Lewandowski nie pozostawił złudzeń co do tego czy chce pozostać w Bawarii. Podjął decyzję no i zakomunikował ją… dość otwarcie – zakończył

Spotkanie Polska – Walia rozpocznie się w środę (1.06) o godzinie 18:00