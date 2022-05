Dominik Nowak poprowadzi GKS Tychy

GKS Tychy ogłosił, że nowym trenerem pierwszej drużyny w nadchodzącym sezonie będzie Dominik Nowak. 50-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku.

Sezon 2021/22 Dominik Nowak rozpoczynał jako trener Korony Kielce, ale został zwolniony w końcówce rundy jesiennej. Od tamtego czasu pozostawał bezrobotny. Sporo mówiło się o tym, że z Nowakiem negocjuje chociażby Chrobry Głogów. Ostatecznie 50-latek podpisał kontrakt z GKS-em Tychy.

– Wybór trenera pierwszej drużyny jest jednym z najważniejszych aspektów w funkcjonowaniu klubu, dlatego też nie chcieliśmy podejmować tej decyzji pochopnie. Dominik Nowak pracując w poprzednich klubach zanotował wiele dobrych wyników i ugruntował swoją pozycję na rynku szkoleniowców. Ogromną rolę przykłada do taktyki i organizacji gry – przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu Leszek Bartnicki, prezes GKS-u.

Minione rozgrywki GKS Tychy zakończył dopiero na 12. miejscu. W kwietniu zwolniony z klubu został Artur Derbin, a do końca rozgrywek tymczasowo zastąpił go Jarosław Zadylak. W nowym sezonie celem Tyszan ma być walka o awans do PKO Ekstraklasy.