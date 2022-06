Dwa tygodnie z reprezentacyjnym futbolem. Które mecze warto obejrzeć?

Przez najbliższe dwa tygodnie odbywać będą się mecze reprezentacji narodowych. Przede wszystkim dominować będą starcia w Lidze Narodów, ale nie zabraknie także spotkań w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Na które mecze – oprócz spotkań biało-czerwonych – warto zwrócić uwagę?

Włochy – Argentyna (1 czerwca, 20:45)

Spotkanie pomiędzy Włochami a Argentyną będzie pierwszym historii meczem o La Finalissma, w którym regularnie będą mierzyć się mistrzowie Europy z mistrzami Ameryki Południowej. Dzisiejsza potyczka będzie o tyle wyjątkowa, że odbędzie się na londyńskim Wembley i jednocześnie ma być ostatnimi zawodami w reprezentacyjnej karierze Giorgio Cheilliniego. Początek zaplanowano na godzinę 20:45.

Szkocja – Ukraina (1 czerwca, 20:45)

Mecz pomiędzy Szkocją a Ukrainą miał odbyć się w marcu, ale z wiadomych względów został przełożony. Jego stawką będzie awans do finałowej potyczki barażów o awans do mistrzostw świata, gdzie czeka już reprezentacja Walii. Faworytami wydają być się Szkoci, którzy zagrają przed własną publicznością. Co więcej, na dzisiaj bardzo trudno stwierdzić w jakiej dyspozycji do tego meczu przystąpi Ukraina.

Hiszpania – Portugalia (2 czerwca, 20:45)

Pierwszym szlagierem Ligi Narodów 2022 będzie starcie reprezentacji Hiszpanii i Portugalii, które odbędzie się na stadionie Realu Betis. Ostatnie dwa spotkania towarzyskie pomiędzy tymi drużynami kończyły się bezbramkowymi remisami. Jednak większość kibiców z pewnością ma w pamięci pasjonujące starcie z Mundialu 2018, które zakończyło się remisem 3:3. Jak będzie tym razem?

Belgia – Holandia (3 czerwca, 20:45)

Do bardzo ciekawego spotkania dojdzie już w najbliższy piątek, kiedy między sobą zmierzy się dwóch najbliższych rywali Polaków. Na Stadionie Króla Baudouina w Brukseli reprezentacja Belgii podejmować będzie Holandię. Poprzedni meczu zespołów miał miejsce w 2018 roku – wówczas w towarzyskim starciu padł wynik 1:1.

Włochy – Niemcy (4 czerwca, 20:45)

Po rozegraniu spotkania o La Finalissima reprezentacja Włoch przystąpi do rozgrywek w Lidze Narodów. Pierwszy przeciwnikiem Italii w tych rozgrywkach będą Niemcy. Sami jesteśmy bardzo ciekawi jaki proces w najbliższych tygodniach będą przechodzić mistrzowie Europy, którzy niespodziewanie nie zakwalifikowali do Mundialu. Być może pierwsze odpowiedzi na te wątpliwości poznamy chociażby przy okazji starcia z Niemcami?

Walia – Szkocja/Ukraina (5 czerwca, 18:00)

W najbliższą niedzielę wyjaśni się która europejska reprezentacja jako ostatnia zdobędzie bilet do Kataru. Na stadionie w Cardiff dojdzie do finałowego meczu barażowego. Jak już wspomnieliśmy, na swojego rywala czekają Walijczycy. Niemniej, ktokolwiek nim będzie, możemy spodziewać się, że w niedzielny wieczór czekają nas bardzo duże emocje.

Chorwacja – Francja (6 czerwca, 20:45)

Już 6 czerwca dojdzie do kolejnego spotkania pomiędzy Chorwacją a Francją. Starcia tych drużyn oznaczają oczywiście potyczkę wicemistrzów i mistrzów świata, co jest idealną reklamą dla tego widowiska. Chorwaci i Francuzi spotkali się już przy okazji poprzedniej edycji Ligi Narodów – dwukrotnie górą okazali się Trójkolorowi, którzy wygrywali 4:2 i 2:1.

Niemcy – Anglia (7 czerwca, 20:45)

Starcia reprezentacji Niemiec oraz Anglii zawsze wzbudzają ogromne emocje. Nie inaczej powinno być i tym razem. Spotkanie odbędzie się na Allianz Arena w Monachium i będzie pierwszą konfrontacją pomiędzy obiema drużynami od potyczki w 1/8 finału na Euro 2020. Przypomnijmy, że wówczas lepsi okazali się Anglicy, którzy triumfowali 2:0.

Walia – Holandia (8 czerwca, 20:45)

Kilka dni po finale baraży o awans na Mundial reprezentacja Walii podejmować będzie Holandię. Dla gospodarzy będzie to mecz, który będą musieli traktować w kategoriach możliwości otarcia łez, albo spotkanie, do którego przystąpią opromienieni sukcesem. Tak czy inaczej, ich konfrontacja z reprezentacją Oranje zapowiada się intrygująco.

Szwajcaria – Hiszpania (9 czerwca, 20:45)

Niezwykle zacięty bój stoczyły reprezentacje Szwajcarii oraz Hiszpanii podczas ostatniego Euro 2020. Przypomnijmy, że o awansie do półfinału pomiędzy tymi zespołami rozstrzygał rzuty karne, a w nich lepsi okazali się zawodnicy La Roja. Teraz obie drużyny zmierzą się w Lidze Narodów, gdzie miały okazję spotkać się już przy okazji ubiegłej edycji – wówczas jedno spotkanie wygrała Hiszpanii, a rewanż w Bazylei przyniósł podział punktów.

Dania – Chorwacja (10 czerwca, 20:45)

Reprezentacja Danii jak burza przeszła przez grupę kwalifikacyjną do Mistrzostw Świata przy okazji nie przygrywając żadnego meczu u siebie. Teraz na Stadion Parken w Kopenhadze zawita reprezentacja Chorwacji, która po raz ostatni gościła tam podczas Euro 2020 i meczu 1/8 finału z Hiszpanią, który zakończył się wynikiem 3:5. Liczymy, że przy okazji tej wizyty zobaczymy równie efektowny mecz.

Węgry – Niemcy (11 czerwca, 20:45)

W ubiegłym roku reprezentacja Węgier napędziła sporo strachu Niemcom podczas spotkania grupowego Mistrzostw Europy, a zakończyło się ono remisem 2:2. Teraz obie drużyny ponownie zmierzą się przy okazji rozgrywek Ligi Narodów. Na Puskas Arenie w Budapeszcie z pewnością możemy spodziewać się gorącej atmosfery przy komplecie publiczności.

Hiszpania – Czechy (12 czerwca, 20:45)

Reprezentacja Czech w ubiegłej edycji Ligi Narodów wywalczyła awans do elity. Teraz jej celem jest utrzymanie się w dywizji A, jednak nie będzie to proste, bowiem po meczach ze Szwajcarią oraz Portugalią nasi sąsiedzi zawitają do Malagi, by rozegrać potyczkę z Hiszpanią. Faworyt tego starcia wydaje się oczywisty, ale jesteśmy pewni, że Czesi nie zmierzają poddać się przed pierwszym gwizdkiem.

Dania – Austria (13 czerwca, 20:45)

Reprezentacja Danii mierzyła się z Austriakami dwukrotnie podczas fazy grupowej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Teraz dojdzie do kolejnej konfrontacji pomiędzy nimi, a goście będą chcieli w końću odegrać się swoim rywalom, z którymi po raz ostatni wygrali w 2010 roku.