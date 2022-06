Ekstraklasa: Derby na inauguracje! Znamy terminarz na sezon 2022/2023

Wyczekiwany już od momentu, gdy skończył się miniony sezon. Dzisiaj Ekstraklasa opublikowała terminarz na rozgrywki 2022/2023. Kilka zmian w obsadzie powoduje, że czekają na nas kompletnie inne emocje. Zaczynamy w weekend 16-17 lipca, a na inauguracje czekają nas derby Dolnego Śląska.

Mecz Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław to największy hit pierwszej kolejki nowego sezonu. O dobrym losowaniu terminarza na pierwszy mecz może mówić mistrz kraju. Lech Poznań zagra ze Stalą Mielec przed własnymi kibicami. Wicemistrz – Raków Częstochowa – podejmować będzie Wartę Poznań. Ciekawie zapowiada się także inauguracja dla beniaminków. Widzew pojedzie do Szczecina na mecz z brązowym medalistą. Miedź Legnica jedzie do Radomia, zaś Korona Kielce zagra u siebie z Legią. Na Suzuki Arena można się więc spodziewać kompletu widzów.

🏟 Zabrze

🏟 Białystok

🏟 Kielce

🏟 Poznań

🏟 Szczecin

🏟 Radom

🏟 Częstochowa

🏟 Płock

🏟 Lubin Na tych stadionach zagramy w inauguracyjnej kolejce sezonu 2022/23, dokładne daty i godziny meczów poznamy w najbliższych tygodniach.https://t.co/sHNjbdlNrc pic.twitter.com/q1YTydQigg — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) June 1, 2022

Poniedziałki i piątki zostają

Niestety, nadal w terminarzach pozostają mecze zarówno w piątki, jak i poniedziałki. Szczególnie te drugie stał się znienawidzone przez kibiców, ale także kluby, które w te dni notują znacznie niższą frekwencje, niż gdyby miały domowe mecze w sobotę lub niedzielę. Ponadto wchodzą oficjalne przepisy dotyczące drużyn grających w europejskich pucharach.

– Wprowadziliśmy zasadę, że każda z czterech drużyn grających w kwalifikacjach UEFA może przełożyć dwa mecze w PKO Ekstraklasie – jeden w trakcie trzech rund kwalifikacyjnych oraz jeden między meczami fazy play-off rozgrywek europejskich. Zaplanowaliśmy mecze pucharowiczów pomiędzy sobą w szóstej kolejce. Dzięki temu będą mogli zagrać w terminie rezerwowym, jeśli awansują do play-offów – powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański. Dodajmy, że terminem rezerwowym jest 31 sierpnia, czyli pomiędzy siódmą a ósmą kolejką ligową.

Hity jesieni

Wybraliśmy także z terminarza najciekawiej zapowiadające się mecze jesienią, wraz z ich potencjalnymi datami:

5. kolejka: Widzew-Legia(13-14 sierpnia)

6. kolejka: Lechia-Lech(20-21 sierpnia)

6. kolejka: Legia-Górnik

6. kolejka: Raków-Pogoń

8. kolejka: Lech-Widzew(3-4 września)

9. kolejka: Śląsk-Lechia(10-11 września)

9. kolejka: Raków-Legia

9. kolejka: Pogoń-Lech

10. kolejka: Warta-Lech(17-18 września)

11. kolejka: Lech-Legia(1-2 paździenrika)

14. kolejka: Legia-Pogoń(22-23 października)

14. kolejka: Cracovia-Lech

15. kolejka: Lech-Raków(29-30 października)

17. kolejka: Śląsk-Legia(12-13 listopada)