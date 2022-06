Ivan Djurdjević zostanie trenerem Śląska Wrocław

Wiele wskazuje na to, że Śląsk Wrocław zakończył poszukiwania nowego szkoleniowca. Według informacji Przeglądu Sportowego, będzie nim Ivan Djurdjević.

Udany sezon w Chrobrym

W kwietniu Chrobry Głogów poinformował, że Ivan Djurdjević po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu. Nie przeszkodziło to szkoleniowcowi w wywalczeniu awansu do finału barażów, gdzie jednak przegrał z Koroną Kielce. Taki wynik trzeba uznawać za bardzo dobry, bo przed rozpoczęciem rozgrywek nikt nie upatrywał w Chrobrym kandydata do walki o Ekstraklasę.

Djurdjević zastąpi Piotra Tworka

Na zatrudnienie Ivana Djurdjevicia zdecyduje się Śląsk Wrocław. Kilkanaście dni temu z posadą szkoleniowca we Wrocławiu pożegnał się Piotr Tworek, który wprawdzie zdołał utrzymać zespół, ale zdaniem władz styl w jakim to zrobił, pozostawił wiele do życzenia.

Jako pierwszy o porozumieniu Djurdjevicia ze Śląskiem poinformował Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego. Wcześniej sporo mówiło się o tym, że WKS chciałby zatrudnić Marcina Brosza, jednak ta próba zakończyła się niepowodzeniem.

Serb ma podpisać kontrakt ze Śląskiem na dwa najbliższe sezony. Kampanię 2022/23 WKS rozpocznie w weekend 16-17 lipca od derbowego spotkania z Zagłębiem Lubin.