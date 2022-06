Jakub Kamiński: “Myślę, że wywiązałem się z zadań postawionych przez trenera”

Reprezentacja Polski pokonała w środę we Wrocławiu Walię 2:1. Jedną z bramek dla biało-czerwonych zdobył Jakub Kamiński, dla którego był to dopiero drugi występ w kadrze.

– Dla mnie to drugi występ w reprezentacji i już został okraszony bramką. Mega się cieszę – powiedział po meczu z reprezentacją Walii Jakub Kamiński.

Obiecujący początek

– Wiedzieliśmy, czego brakuje, dlatego nastąpiła zmiana ustawienia na 1-4-3-3. Od tego momentu zagraliśmy ze skrzydłowymi. Myślę, że wywiązałem się z zadań postawionych przez trenera. W Ekstraklasie parę podobnych goli do tego dzisiejszego strzeliłem. Znam to miejsce na boisku w takich sytuacjach i wiem jak się w nich zachować – kontynuuje były piłkarz Lecha Poznań.

– Na boisko weszli też Nicola Zalewski, był Tymoteusz Puchacz, więc była to trochę współpraca jak z dawnych lat. Myślę, że brakowało wykorzystywania bocznych sektorów. Były wolne strefy, bo Walijczycy grali trójką obrońców. Potem to wykorzystaliśmy. To jest moje marzenie, żeby „nabijać” kolejne występy w reprezentacji nabijać, szczególnie te dobre. Cieszę się, że ten był udany i liczę na następne – zakończył.

19-letni skrzydłowy pozostawał do niedawna piłkarzem poznańskiego Lecha, ale wraz z początkiem nowego sezonu dołączy do drużyny VFL Wolfsburg. Niemiecki klub zapłacił za polskiego piłkarza 10 milionów euro.