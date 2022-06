Avai – Sao Paulo 🇧🇷 Typy, kursy (05.06.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 mecz z soboty na niedziel臋 we Florianopolis. Avai podejmuje Sao Paulo w starciu dw贸ch dru偶yn, kt贸re dobrze graj膮 tylko u siebie. W teorii faworytem go艣cie, ale do tej pory jeszcze nie wygrali poza domem w lidze. Czy teraz im si臋 to uda?

Avai – Sao Paulo zapowied藕 (niedziela, 0:00)

Faworytem oczywi艣cie b臋d膮 go艣cie. S膮 wy偶ej w tabeli, graj膮 z beniaminkiem. Do tego jedni i drudzy maj膮 kompletnie odmienne cele. Sao Paulo, co roku chcia艂oby walczy膰 o najwy偶sze laury. Avai na pewno chce si臋 utrzyma膰. Oni s膮 w gronie dru偶yn, kt贸re od wielu lat s膮 cz臋sto za mocne na brazylijsk膮 Serie B, ale brakuje im czego艣, 偶eby na d艂u偶ej pozosta膰 w Serie A. Teraz nie藕le rozpocz臋li sezon pod k膮tem punktowym. Zw艂aszcza w domowych meczach. Trzy wygrane i pora偶ka to niez艂y start. Pokonali Coritibe, Goias i Americe MG. Jednak ostatnio notuj膮 serie trzech pora偶ek z rz臋du, a nawet w domu ich pokona艂o Juventude. Poza domem uda艂o im si臋 urwa膰 jedynie punkty Internacionalowi w Porto ALegre.

Sao Paulo te偶 g艂贸wnie punktuje w domu. W ich przypadku mowa o 10 “oczkach” na ich Morumbi. Ograli Athletico PR, Cuiabe i Santos. Jedynie Ceara zdo艂a艂a wywie藕膰 oczko z Sao Paulo. Warto jednak doda膰, 偶e SPFC nie potrafi膮 wygra膰 jeszcze poza domem. Trzy remisy i pora偶ka, to te偶 efekt trudnych mecz贸w. Do tej pory grali z Corinthiansem, Flamengo, ale tak偶e z Bragantino czy ostatni膮 Fortalez膮. Czy偶by nadszed艂 czas na pierwszy triumf poza domem?

Avai – Sao Paulo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Avai, kurs: 4

remis, kurs: 3,25

Sao Paulo, kurs: 2,02

Avai – Sao Paulo nasze typy

Gramy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym gole padn膮 z obu stron.

Nasze typy Remis 3,25

Obie strzel膮 2,02

Avai – Sao Paulo fakty meczowe

Spotkanie 13. z pi膮t膮 dru偶yn膮 ligi brazylijskiej. Oba zespo艂y dziel膮 tylko 3pkt

Sao Paulo to najlepszy atak ligi – 14 goli

Sao Paulo 10 z 13pkt zdoby艂o u siebie. Na wyjazdach ich bilans to: 0-3-1 i 4:6 w bramkach

Avai u siebie notuje bilans: 3-0-1 i 7:5 w bramkach

Gospodarze s膮 beniaminkiem Serie A

Ostatni mecz tych ekip to sezon 2019, gdy SPFC wygrali u siebie 1:0

