Specjalna promocja na Ligę Narodów. Zakład bez ryzyka do 500 zł ze zwrotem na KONTO GŁÓWNE!

Przed nami kilka ciekawych spotkań Ligi Narodów. Bez wątpienia piłkarscy kibice mogą liczyć dzisiaj na dużą dawkę emocji. Dodatkowo jeden z bukmacherów przygotował niecodzienną promocję. Takiego czegoś dawno już nie widzieliśmy.

Betcris bowiem na sobotę udostępnia dla graczy zakład bez ryzyka do 500 zł ze zwrotem na konto główne. Co to w skrócie oznacza? Rejestrujecie konto u tego bukmachera dzisiaj do godziny 15:00, grasz pierwszy zakład (pamiętajcie, że mecze muszą zakończyć się dzisiaj) i w przypadku porażki pieniądze wracają do was na konto główne. Można je od razu wypłacić lub przeznaczyć na dalszą grę – wybór leży po waszej stronie.

Co należy zrobić, aby dołączyć do promocji?

Zarejestrować konto z kodem promocyjnym GRAMGRUBO lub z TEGO linku. To bardzo ważne. Wpłacić od 20 do 500 zł na konto i zagrać za to dowolny zakład z minimalnym kursem 1,80. Może być to zakład złożony z jednego lub większej liczby zdarzeń – macie tutaj pełną dowolność. W przypadku przegranej na wasze konta wróci kwota pomniejszona o 12% podatek. W przypadku postawionych przykładowo 100 zł będzie to zatem 88 zł.

Oferta trwa tylko 04.06.2022 roku, w godzinach 12:00-15:00. Warunki promocji są dostępne TUTAJ.

Dodatkowo jeśli wpłacicie co najmniej 100 zł, to otrzymujecie dwa freebety w wysokości 50 i 30 zł.