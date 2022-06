Lukaku naciska na powrót na Interu, ale może się okazać dla Włochów… zbyt drogi

Transfer Romelu Lukaku do Chelsea nie należy do szczególnie udanych. Belg trafił na Stamford Bridge ubiegłego lata, a Anglicy zapłacili za niego prawie 100 milionów euro. Po roku spędzonym w Premier League Lukaku nie ukrywa jednak, że z chęcią wróciłby do Interu.

Wciąż nie wiadomo jednak, czy Inter będzie sobie mógł na Lukaku pozwolić. Chelsea chciałaby bowiem odzyskać sporą część pieniędzy, które rok temu zapłacono za belgijskiego napastnika. Stacja “Sky Sports” informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania przedstawicieli obu klubów.

Nieudany powrót do Chelsea

Początkowo wydawało się, że pozyskanie Romelu Lukaku przez Chelsea jest świetnym ruchem. Dla Belga był to zarazem powrót na Stamford Bridge po ośmiu latach. Bardzo szybko okazało się jednak, że Lukaku nie czuje się w Anglii najlepiej i najchętniej wróciłby do występów w barwach Interu.

Dziś nie wydaje się możliwe, by Belg miał pozostać w Londynie. Chelsea planuje już transfery i rozmawia z piłkarzami, którzy mieliby zastąpić Lukaku. Najpierw klub chciałby jednak odzyskać choć część sumy zainwestowanej w sprowadzenie belgijskiego napastnika. Wydaje się jednak, że Inter nie zamierza niczego ułatwiać “The Blues” i nie zamierza spieszyć się z płaceniem astronomicznych kwot a Lukaku.