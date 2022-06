🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska – Ghana 🇬🇭 Typy, kursy (5.06.2022)

Ruszaj膮 kwalifikacje do kolejnej edycji Pucharu Narod贸w Afryki. Przed nami druga kolejka rywalizacji w grupie E, w kt贸rej Republika 艢rodkowoafryka艅ska podejmie na stadionie w Luandzie reprezentacj臋 Ghany.聽

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – Ghana zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Republika 艢rodkowoafryka艅ska podchodzi do rywalizacji w grupie z Ghan膮, Angol膮 i Madagaskarem w roli outsidera. Najmocniej 艣wiadczy o tym fakt, 偶e w przeci膮gu trzech ostatnich lat gospodarze niedzielnego pojedynku wygrali tylko cztery spotkania. Pocz膮tku tych eliminacji r贸wnie偶 nie mog膮 zaliczy膰 do specjalnie udanych, gdy偶 rozpocz臋li od wyjazdowej pora偶ki z Angol膮. Wszystko wskazuje na to, 偶e teraz o punkty ponownie mo偶e by膰 trudno.

Ghana to bowiem ekipa, kt贸ra w ostatnich latach kilkakrotnie udowadnia艂a, 偶e sta膰 ja na wiele, Poprzedniego Pucharu Narod贸w Afryki Gha艅czycy co prawda nie zwojowali, bowiem zako艅czyli rywalizacj臋 z jednym punktem na ostatnim miejscu w grupie, ale nadal pozostaj膮 dru偶yn膮 o wiele lepsz膮 ni偶 ich niedzielni rywale.

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – Ghana nasze typy

Typujemy g艂adkie zwyci臋stwo go艣ci.

Nasze typy Ghana 1.50 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola - nie 1.42 Zagraj

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – Ghana kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Republiki 艢rodkowoafryka艅skiej: 7.20

remis, kurs: 3.80

wygrana Ghany, kurs: 1.50

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – Ghana fakty meczowe

Gospodarze wygrali w ci膮gu trzech ostatnich lat zaledwie trzy mecze

Ghana nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu wyjazdowych ostatnich spotka艅

Ostatni PNA Ghana zako艅czy艂a na ostatnim miejscu w grupie

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Angola – Republika 艢rodkowoafryka艅ska 2:1

Republika 艢rodkowoafryka艅ska – Sudan 0:0

Tanzania – Republika 艢rodkowoafryka艅ska 3:1

Liberia – Republika 艢rodkowoafryka艅ska 3:1

Wyspy Zielonego Przyl膮dka – Republika 艢rodkowoafryka艅ska 2:1

Ghana – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ghana – Madagaskar 3:0

Nigeria – Ghana 1:1

Ghana – Nigeria 0:0

Ghana – Komory 2:3

Gabon – Ghana 1:1