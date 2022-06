Fortuna 1 Liga: Nagrody za sezon 2021/22

Przed tygodniem zakończył się sezon 2021/22 w Fortuna 1. Lidze. Powoli szykować można się do kolejnych rozgrywek, ale my na moment jeszcze wrócimy do niedawno zakończonej kampanii rozdając kilka nagród indywidualnych. Zapraszamy!

Bramkarz sezonu: Rafał Leszczyński (Chrobry Głogów)

Niewielu sądziło, że Chrobry Głogów będzie liczył się w walce o awans do Ekstraklasy tak długo. Jednym z głównych architektów tak dobrego wyniku był bramkarz zespołu, Rafał Leszczyński. 30-letni golkiper zachował – licząc sezon zasadniczy oraz baraże – osiemnaście czystych kont w trzydziestu sześciu meczach. Imponująca była również seria siedmiu takich potyczek z rzędu, która miała miejsce na przełomie obu rund. Nie mamy wątpliwości, że to właśnie Leszczyński najbardziej zasłużył na miano bramkarza sezonu w 1 Lidze.

Obrońca sezonu: Nemanja Mijusković (Miedź Legnica)

Miedź Legnica zdominowała sezon 2021/22 w Fortuna 1 Lidze. Kluczowa do tego sukcesu z pewnością okazała się formacja defensywna, na której czele stał Nemanja Mijusković. Czarnogórzec przebywa w Legnicy już od 2019 roku, a w minionej kampanii był w zasadzie niezastąpiony. 30-latek rozegrał 31 spotkań, a do świetnej postawy w obronie dołożył także imponujące liczby w ofensywie – mowa o aż sześciu golach i dwóch asystach.

Pomocnik sezonu: Hubert Adamczyk (Arka Gdynia)

Za pomocnika ubiegłego sezonu uznajemy Huberta Adamczyka z Arki Gdynia. Dziewięć asyst i czternaście goli to liczby, które sprawiają, że 24-latek podczas obecnego okienka transferowego z pewnością będzie budzić zainteresowanie zespołów z Ekstraklasy. Dla samego Adamczyka to także wreszcie oczekiwane odbicie się po trudniejszych momentach w Cracovii czy Wiśle Płock. Jak zatem dalej potoczy się kariera tego piłkarza? Jesteśmy niezwykle ciekawi.

Napastnik sezonu: Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

O ile minione rozgrywki były bardzo przeciętne dla Podbeskidzia Bielsko-Biała, które chciało szybko wrócić do Ekstraklasy, tak Kamil Biliński ma za sobą niezwykle udany sezon. Snajper Górali strzelił dziewiętnaście goli i wygrał klasyfikację strzelców 1 Ligi. Do strzeleckiego dorobku 34-latek dołożył także sześć asyst. W zasadzie zupełnie rozumiemy to, że sam piłkarz czuje się na siłach, by rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy tak się jednak stanie nie wiadomo – jego umowa z Podbeskidziem obowiązywać będzie jeszcze co najmniej rok.

Trener sezonu: Wojciech Łobodziński (Miedź Legnica)

O tym, że Miedź Legnica w zupełności zdominowała rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy napisano wszystko. Największą w tym zasługę wydaje się mieć Wojciech Łobodziński, a więc szkoleniowiec Legniczan, który debiutował podczas tej kampanii jako główny trener i wykręcił średnią punktową 2,22 oczka na mecz. Przed 39-latkiem teraz wyzwanie w postaci poprowadzenia zespołu na poziomie Ekstraklasy. Niecierpliwie czekamy, aby przekonać się jak tam poradzi sobie Łobodziński.

Mecz sezonu: Korona Kielce – Chrobry Głogów 3:2

Na koniec pokusiliśmy się, aby wskazać na najlepszy mecz ubiegłego sezonu. Naszym zdaniem był to finał barażów o awans do Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Chrobrym Głogów, który zakończył się triumfem Kielczan 3:2 po dogrywce. Emocje, zwroty akcji, niewykorzystane szanse i na końcu gol zmiennika, a jednocześnie legendy klubu – to wszystko mogli obejrzeć widzowie podczas meczu na Suzuki Arenie. Koronie życzymy tak dużych emocji i wypełnionego obiektu już na poziomie Ekstraklasy!