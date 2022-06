Pięć goli Messiego w towarzyskim spotkaniu z Estonią

Reprezentacja Argentyny nie miała większych kłopotów, by w niedzielny wieczór rozprawić się w towarzyskim spotkaniu z Estonią. Mistrzowie Ameryki Południowej wygrali 5:0, a wszystkie gole strzelił Leo Messi.

Koncert Messiego

To, że reprezentacja Argentyny jest zdecydowanym faworytem spotkania rozgrywanego w Pampelunie, było oczywiste. Pomimo dosyć wątpliwej klasy przeciwnika, Leo Messi został desygnowany do gry w pierwszym składzie. Piłkarz PSG już do przerwy zdołał ustrzelić dublet. Jak się okazało była to tylko rozgrzewka, bowiem po zmianie stron 34-latek dołożył kolejne trzy trafienia.



Znajomi z Ekstraklasy i 1 Ligi po drugiej stronie

W zespole reprezentacji Estonii mogliśmy zaobserwować piłkarzy dobrze znany z występów na polskich boiskach. Pełne 90 minut gry rozegrał Matvei Igonen, a więc bramkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała. 25-latek w pierwszej połowie mierzył się oko w oko z Leo Messim przy okazji rzutu karnego, ale górą okazał się piłkarz PSG.

Oprócz Igonena w wyjściowym składzie Estończyków wyszli Artur Pikk oraz Sergei Zenjov, którzy w przeszłości występowali odpowiednio w Miedzi Legnica oraz Cracovii. Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych fragmentach spotkania z ławki na placu gry zameldowali się Ken Kallaste oraz Konstantin Vassiljev, a więc byli zawodnicy między innymi Korony Kielce czy Jagiellonii Białystok.

Dla Estonii towarzyski mecz przeciwko Argentynie był przerwą w rozgrywkach dywizji D Ligi Narodów. Za trzy dni podopieczni trenera Haberliego zagrają z Maltą, a stawką będzie 1. miejsce w grupie drugiej.