Kanada odwołała już dwa sparingi. Jest konflikt na linii piłkarze – federacja

Czerwcowe zgrupowanie kadry miało dać okazje na początek przygotowań do listopadowego mundialu. Tymczasem Kanada jest nie rozegrała w tym czasie minuty. Dwa sparingi już zostały odwołane, a kolejne mecze stoją pod znakiem zapytania.

Kanadyjczycy mieli rozegrać w czerwcu trzy mecze. Najpierw sparing z Iranem, a potem dwa spotkania w ramach Ligi Narodów CONCACAF z Curacao i Hondurasem. Jednak ten pierwszy nie doszedł skutku, podobnie jak… sparing z Panamą, który miał być w zastępstwie. Spotkanie z Iranem od początku budziło wiele kontrowersji w kanadyjskim społeczeństwie. Głos na jego temat zabrał nawet kontrowersyjny premier Justin Trudeau. Głównie chodziło o zestrzelenie samolotu pasażerskiego z Teheranu do Kijowa w 2020 roku przez irańskie wojsko. Wówczas na pokładzie samolotu było ponad 80. obywateli Kanady.

Ostatecznie mecz został odwołany, a w to miejsce udało się szybko załatwić sparing z Panamą. Jednak i z tym rywalem spotkanie nie doszło do skutku. W Vancouver jednak fani nie mieli okazji obejrzeć ani minuty swoich kadrowiczów. Tym razem poszło o konflikt na linii piłkarze – federacja. Drużyna Johna Herdmana była bardzo zła na prezesa federacji o kwestie premii za awans na mundial oraz brak transparentności działania związku. W tym momencie mówi się, że relacji pomiędzy dwiema stronami konfliktu po prostu nie ma. Prezydent federacji Nick Bontis stwierdził, że nie ma możliwości realizacji “zachcianek” zawodników. W związku z tym piłkarze odmówili gry w meczu towarzyskim na dwie godziny przed spotkaniem z Panamą!

Kara wisi w powietrzu

O ile spotkania towarzyskie i ich odwołanie pozostawiają jedynie niesmak, o tyle zaraz będzie trzeba zagrać mecze oficjalne. Curacao i Honduras to może nie są rywale z górnej półki, ale mówimy o rozgrywkach Ligi Narodów CONCACAF. Odmowa gry w spotkaniach o stawkę, mogłaby sprawić, że CONCACAF za pośrednictwem FIFY nałożyliby na związek karę finansową. Nie wiadomo o jakich pieniądzach mowa. Jeśli jednak teraz nie ma możliwości wypłaty premii, to każda grzywna byłaby bolesna dla Bontisa i spółki.

Pieniądze to jedno, drugim kłopotem jest brak możliwości przygotowań do mundialu. Czerwiec to najdłuższe, przed mistrzostwami, zgrupowanie reprezentacji w 2022 roku. Kilka meczów, sporo czasu, więc idealna okazja na pierwszy krok przygotowań. Tymczasem Kanada traci ten okres na wewnętrzne przepychanki. Wszystko w momencie, gdy po raz drugi zagrają na mundialu, wracając na niego po 36. latach przerwy.