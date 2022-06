Kurs 50 na minimum dwa gole Polski! Specjalna promocja na Belgia – Polska

Reprezentację Polski czeka drugie spotkanie w Lidze Narodów. Tym razem podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się z Belgią, czyli teoretycznie z najtrudniejszym rywalem. Jak będzie jednak w praktyce?

Belgowie w starciu przeciwko Holandii potwierdzili, że po wymagającym sezonie klubowym trudno im było zmobilizować się na mecze Ligi Narodów. Jeszcze przed tym spotkaniem Kevin de Bruyne zakwestionował renomę tych spotkań. Na efekty tych słów nie musieliśmy długo czekać – Czerwone Diabły przegrały 1:4 z Holandią po tragicznym meczu w defensywie.

Zapaść w obronie na pewno zechce wykorzystać Robert Lewandowski. Polski napastnik z Walią nie trafił do siatki, ale z pewnością defensywa złożona z wiekowego Alderweirelda czy Vertonghena nie powinna dla niego stanowić problemów. Polska do tej pory pod batutą Czesława Michniewicza w dwóch spotkaniach o stawkę zdobywała co najmniej dwie bramki. Czy podobnie będzie w środę?

BETFAN z okazji tego starcia przygotował promocję na to spotkanie – kurs 50.00 na co najmniej dwa gole Polaków. W skrócie: stawiacie na to zdarzenie 5 zł i w przypadku minimum dwóch bramek naszej kadry, zgarniacie 220 zł.

Co należy zrobić, aby dołączyć do promocji?

– Otworzyć konto w BETFAN z kodem FUTBOLNEWS lub z linka TUTAJ.

– Dokonać wpłaty 55 zł na konto w BETFAN

– Zagrać za 50 zł zakład bez ryzyka na wybrane wydarzenie

– Postawić 5 zł ze specjalnej zakładki na min. dwa gole Polski z TEGO linka.

Co najlepsze – wygrana wraca do graczy na konto główne, bez jakiegokolwiek obrotu. Środki możecie przeznaczyć zatem na dalszą grę lub je wypłacić. Poza tym gracz otrzymuje dodatkowo:

– Darmowy zakład 60 zł (zwany freebetem) do rozdysponowania na dowolne wydarzenie

– Zakład bez ryzyka do 600 zł. Zwrot na konto bonusowe w przypadku przegranego pierwszego zakładu.

Więcej informacji o tej promocji znajdziecie TUTAJ.