Lech Poznań rozpocznie przygotowania pod wodzą Rafała Janasa

Niespodziewane odejście Macieja Skorży z Lecha Poznań jest obecnie tematem numer jeden w polskich mediach sportowych. Jak na razie nie wiadomo kto będzie nowym szkoleniowcem mistrzów Polski. Pewne jest za to, że zespół rozpocznie przygotowania do nowego sezonu pod wodzą Rafała Janasa.

Początek przygotowań z obecnym sztabem

W poniedziałkowy wieczór informacja o odejściu Macieja Skorży z Lecha Poznań wstrząsnęła piłkarską Polską. Od oficjalnego komunikatu klubu w tej sprawie minęło już kilkanaście godzin i sytuacja nadal wydaje się być trudna do uwierzenia – jeszcze niespełna trzy tygodnie temu 50-letni szkoleniowiec świętował z Kolejorzem mistrzostwo Polski.

We wtorkowym programie Meczyków na YouTube głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy Lecha, Maciej Henszel. Przyznał on, że zespół rozpocznie przygotowania do nowego sezonu pod wodzą obecnego sztabu, a rolę pierwszego szkoleniowca – co najmniej na jakiś czas – przejmie Rafał Janas, a więc dotychczas najbardziej zaufany współpracownik Macieja Skorży.

– Od kilkunastu dni my i prezesi widzieliśmy, jak wygląda sytuacja trenera Macieja Skorży. Nie było od niego ostatecznej decyzji czy zdecyduje się pracować dalej.. Na ten moment sztab trenera Macieja Skorży zaczyna pracę z zespołem w sobotę. Na czele będzie stać Rafał Janas. Do weekendu nic się w tej kwestii nie zmieni – powiedział Henszel.

Kto będzie nowym trenerem Lecha?

Wspomniany wcześniej Rafał Janas posiada licencję UEFA PRO, więc potencjalnie nic nie stoi nie na przeszkodzie, by to on poprowadził Lecha także w dłuższej perspektywie. Wydaje się jednak, że to mało możliwe rozwiązanie.

– W klubie doszło do spotkania na ten temat i stworzona została lista kandydatów. Większość z nich stanowią trenerzy z innych krajów – dodał rzecznik Lecha podczas rozmowy z Meczykami.

Przypomnijmy, że Lech swoje pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2022/23 rozegra już 5 lipca. Będzie to pierwszy mecz w ramach kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Swojego rywala Kolejorz pozna podczas losowanie, które zaplanowano na 14 czerwca.