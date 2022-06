Oficjalnie: Adam Buksa piłkarzem Lens!

To już pewne. Po kilkunastu dniach spekulacji i wielu sygnałach świadczących o tym, że potwierdzenie transferu Adama Buksy do Lens jest tylko kwestią casu, były już klub Polaka – New England Revolution – potwierdził, że napastnik opuszcza MLS.

Na temat transferu Adama Buksy do Lens mówiło się już od dłuższego czasu. Od przynajmniej tygodnia wydawało się, że wszystko w tym temacie zostało już uzgodnione, ale na oficjalne potwierdzenie transferu przyszło nam poczekać do dziś. New England Revolution potwierdził, że polski napastnik odejdzie z klubu.

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens. 🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window. — New England Revolution (@NERevolution) June 7, 2022

Dołączy do Frankowskiego

Adam Buksa dołączył do klubu MLS w styczniu 2020 roku i od samego początku stał się jednym z filarów amerykańskiego klubu. W czasie swojego pobytu w Foxborough Polak rozegrał 64 spotkania i zdobył w nich 29 bramek. Jego wyczyny zwróciły uwagę klubów z najsilniejszych europejskich lig. Buksa przymierzany był wcześniej między innymi do angielskiego Leicester.

Ostatecznie okazało się jednak, że 25-latek trafi do Ligue 1 i będzie reprezentował barwy Lens. Tym samym Buksa zasili polską kolonię, gdyż piłkarzami klubu pozostają Przemysław Frankowski i Łukasz Poręba.