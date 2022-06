Dwa odejścia z Wisły Kraków. Matej Hanousek i Giorgi Citaiszwili odchodzą z Białej Gwiazdy

Przed Wisłą Kraków bardzo trudne zadanie. Biała Gwiazda po wielu latach spadła z Ekstraklasy i będzie chciała wywalczyć szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wiadomo już, że nie pomogą jej w tym Matej Hanousek i Giorgi Citaiszwili.

Powroty z wypożyczeń

Obaj piłkarze występowali w zespole Wisły Kraków na zasadzie wypożyczenia. 29-letni Czech był wypożyczony ze Sparty Praga i w zasadzie od początku wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Białej Gwiazdy. Hanousek wystąpił w minionym sezonie w 31 spotkaniach zaliczając w nich 5 asyst.

Z kolei Giorgi Citaiszwili dołączył do krakowskiego klubu w rundzie wiosennej na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów. Wszyscy przy Reymonta zdawali sobie sprawę, że nie będzie większych szans, by na dłużej zatrzymać piłkarza. Gruzin w swoich siedmiu występach strzelił 1 gola dokładając do niego 2 asysty.

Sezon startuje już niebawem

Wisła Kraków rozpocznie przygotowania do nadchodzącego sezonu już w przyszłym tygodniu. Jak na razie Biała Gwiazda nie dokonała żadnego transferu do klubu, chociaż głośno mówi się o tym, że na Reymonta mogą trafić między innymi Szymon Sobczak czy Igor Łasicki. Sezon Fortuna 1 Ligi rozpocznie się 15 lipca.