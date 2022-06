Marek Saganowski kończy pracę w Motorze Lublin

Celem był awans, ale na ostatniej prostej Motor Lublin przegrał w barażach. Marek Saganowski kończy zatem półtoraroczną pracę trenera w lubelskim klubie. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego następcą.

– Motor Lublin S.A. informuje, że wygasający z dniem 30 czerwca 2022 roku kontrakt z trenerem Markiem Saganowskim nie zostanie przedłużony na kolejny sezon – poinformował klub w oświadczeniu. Marek Saganowski swoją przygodę z Motorem Lublin rozpoczął 14 grudnia 2020 roku. Wtedy zastąpił na stanowisku Mirosława Hajdo, z którym klub awansował z III do II ligi. Wiosną minionego sezonu lublinianie niewiele wnieśli do ligi i zakończyli sezon dopiero na 9. miejscu. Jednak latem 2021 roku głośno pojawiły się deklaracje o awansie do I ligi. Celem długoterminowym była i jest Ekstraklasa do 2025 roku, a krótkoterminowym miało być pojawienie się na jej zapleczu już w 2022 roku.

Motor jednak ma za sobą przeciętny, pod względem gry, sezon. Po jesieni zajmował dopiero siódme miejsce i wiele osób domagało się zwolnienia trenera po pierwszej rundzie. Marek Saganowski pozostał jednak na stanowisku. Zimą do klubu trafił m.in. Jakub Kosecki, a na wiosnę reprezentant Mołdawii Dmitri Mandricenco. Transfery jednak niewiele pomogły, mimo że Motor dobrze rozpoczął wiosnę – od sześciu kolejnych wygranych. W końcówce sezonu jednak stracił dużo punktów i mecze barażowe musiał rozgrywać na wyjazdach. W półfinale rozbił Wigry Suwałki 4:0, ale kilka dni później w takim samym stosunku poległ w finałowym meczu z Ruchem w Chorzowie.

Marek Saganowski poprowadził Motor w 55. meczach ligowych oraz trzech spotkaniach Pucharu Polski. Jego bilans w roli szkoleniowca naszej drużyny to 26 wygranych, 18 remisów oraz 14 porażek.