Karlo Muhar definitywnie odszedł z Lecha Poznań

Lech Poznań poinformował o tym, że ostatecznie rozstał się z Karlo Muharem. Chorwat od półtora sezonu przebywał na wypożyczeniu.

Karlo Muhar został piłkarzem Lecha Poznań przed rozpoczęciem sezonu 2019/20. W barwach Kolejorza pomocnik rozegrał 45 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Od rundy wiosennej sezonu 2020/21 przebywał na wypożyczeniu w Kayserisporze, a następnie na takiej samej zasadzie trafił do CSKA Sofia.

Lech nie chciał, by Muhar wrócił do Poznania i kontynuował karierę przy Bułgarskiej. W środowe południe klub poinformował o tym, że 26-latek na zasadzie transferu definitywnego przejdzie do CFR Cluj.

– Pomocnik Lecha Poznań, Karlo Muhar pozytywnie przeszedł testy medyczne w CFR Cluj i na zasadzie transferu definitywnego przechodzi do mistrza Rumunii – czytam na stronie Lecha.

Dla Muhara przeprowadzka do Cluj oznacza, że zagra już w piątej europejskiej lidze. Wcześniej piłkarz występował w Chorwacji, Polsce, Turcji oraz Bułgarii.