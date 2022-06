Marek Gołębiewski trenerem Chrobrego Głogów

Szybko działa klub z Dolnego Śląska po udanym sezonie 2021/2022. Przed chwilą Chrobry Głogów był o krok od awansu do Ekstraklasy, a teraz czas na porządki po minionych rozgrywkach. Marek Gołębiewski został nowym trenerem głogowian, zastępując Ivana Djurdjevicia.

Na kilka meczów przed końcem tego sezonu było wiadome, że Serb zakończy pracę w Głogowie, bez względu na wynik. Niewiele brakowało, by Chrobry sprawił sensacje i awansował do Ekstraklasy. Ostatecznie klub pozostał w I lidze, ale awans zaliczył trener. Djurdjević od nowych rozgrywek poprowadzi Śląsk Wrocław. Jego następcą został Marek Gołębiewski.

Kariera tego trenera w ostatnim czasie była niezwykle szybka i bardzo burzliwa. W sezonie 2020/2021 prowadził Skrę Częstochowa, która sensacyjnie awansowała do I ligi. Jednak Gołębiewski pożegnał się z pracą pod koniec rozgrywek, gdy ekipa przeżywała gorszy okres. Trzeba jednak powiedzieć, że miał w tym awansie bardzo duży udział. Po sezonie objął… rezerwy Legii Warszawa. Tam zaczął minione rozgrywki i tam skończył. Miał jednak epizod w pierwszym zespole. To Marek Gołębiewski zastąpił przecież Czesława Michniewicza jesienią, na jedenaście meczów. Nie był to jednak udany okres dla warszawian. W tym czasie Legia wygrała trzy mecze, w tym pucharowe spotkania ze Świtem Skolwin i Motorem Lublin, ale aż osiem gier przegrała. Gołębiewski zimą wrócił więc do rezerw, z którymi dokończy sezon w przyszły weekend.

Transfery z klubu i pierwszy do klubu

Wiele mówi się o odejściach z klubu. Dominik Piła trafi do Lechii Gdańsk, Michał Rzuchowski do Śląska Wrocław, a następni w kolejce są m.in. Mikołaj Lebedyński czy Rafał Leszczyński. Poznaliśmy jednak pierwsze nazwisko, które trafi do klubu. Będzie nim Kamil Wojtyra, czyli król strzelców II ligi z sezonu 2020/2021. Wtedy Wojtyra błyszczał w barwach Skry Częstochowa, w której grał pod wodzą nowego trenera głogowian.