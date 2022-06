Zbigniew Boniek: “Zagraliśmy lepiej niż z Walią”

Po kompromitującej porażce z Belgią głos zabrał także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest on zdania, że… reprezentacja Polski zagrała w środę lepiej niż w meczu z Walią.

– Porażka boli… Zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego? – pisze na Twitterze Zbigniew Boniek. – Trzeba teraz szybko dojść do siebie, bo za trzy dni Rotterdam, a we wtorek rewanż za dzisiejsze 6:1 – dodaje.

Porażka boli…. Zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego? Teraz trzeba szybko dojść do siebie, bo za trzy dni Rotterdam, a we wtorek rewanż za dzisiejsze 6-1🥲🥲 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 8, 2022

Cezary Kulesza po meczu z Belgią

W nieco mniej optymistyczny sposób podchodzi do środowego rezultatu obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który otwarcie przyznaje, że po takim meczu trudno jest szukać pozytywów.

– Po takim meczu trudno szukać pozytywów… Wysoka porażka boli, sam jestem wściekły, ale lodowaty prysznic czasem jest potrzebny. Dziś musimy trochę pocierpieć, a jutro podnieść głowy i walczyć dalej. Nie poddajemy się – napisał Kulesza.